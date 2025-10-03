Терзиев увери, че BG-ALERT е била задействана по негово знание и със съгласуване

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че решението за задействане на системата BG-ALERT заради обстановката на Витоша е било съгласувано с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ Красимир Димитров и е било правилно. Той подчерта, че са паднали много дървета, но за щастие, няма инциденти. По думите му, общината работи за по-прецизни комуникационни протоколи и за създаване на мобилно приложение, чрез което гражданите ще получават уведомления при подобни ситуации.

Терзиев посочи, че реакцията на общинските екипи е била навременна и ефективна. Подготовката е включвала почистване на речни корита, шахти и изработен механизъм за бързи действия. „Нищо не ни изненада – нямаше наводнения, за разлика от други градове“, каза кметът.

По време на извънредното заседание на Столичния общински съвет, посветено на „Топлофикация София“, Терзиев отчете, че е нужно концесиониране на дружеството, за да се привлече опитен оператор и международни финансови институции. Според него държавата не е склонна да отпише изцяло дълга на дружеството, а само да мисли за преструктуриране и частично опрощаване. „Всичко друго е популизъм“, отбеляза кметът и добави, че е необходим политически консенсус на общинско и държавно ниво.