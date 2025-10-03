РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Депутатите изслушват премиера и вицепремиерите в първия блицконтрол за месеца

Парламентът ще приеме промени в Закона за кредитните институции и инвестиционните посредници

Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол от 9:00 часа, предвижда програмата на депутатите за днешния пленарен ден.

Съгласно парламентарния правилник, в рамките на блицконтрола в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.

От 11:00 часа е предвиден редовен парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Мирослав Боршош, Даниел Митов, Борислав Гуцанов, Атанас Запрянов, Красимир Вълчев и Мариан Бачев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени