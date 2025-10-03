Германският канцлер призова Европа и Германия да не отстъпват икономически пред автокрациите

По повод 35-ата годишнина от обединението на Германия канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия и Европа трябва да направят повече за съживяване на икономиките си, за да останат полюс на привличане в един все по-доминиран от автокрациите свят.

В реч, изнесена в Саарбрюкен на границата с Франция, Мерц отбеляза, че е необходимо и населението и политиците да се справят с проблемите пред Германия.

„Формират се нови съюзи от автокрации срещу нас, които атакуват либералната демокрация като начин на живот“, каза той пред публика, сред която беше и президентът на Франция Еманюел Макрон.

Канцлерът посочи, че глобалният икономически ред се пренаписва, издигат се митнически бариери и егоизмът расте, което „също ни отслабва икономически“.

По-рано той написа в публикация в Х: „Нашето многообразие ни прави силни“, което е свързано с мотото на празненствата по повод Деня на германското единство – „Бъдеще чрез промяна“ и „Празнуваме това, което ни обединява“.