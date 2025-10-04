РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На фона на бойкот на опозицията, Грузия провежда местни избори

Днес грузинците гласуват на местни избори, които опозицията възнамерява да използва, за да мобилизира гражданите на улични протести, въпреки риска от нова вълна насилие и арести, съобщава „Франс прес“.

Премиерът Иракли Кобахидзе предупреди, че полицията ще реагира строго при всякакви безредици и ще попречи на „революционните“ опити на опозицията.

Няколко опозиционни партии, включително „Единство – Национално движение“ (ЕНД) на бившия президент Михаил Саакашвили, бойкотират изборите. Самият Саакашвили призова поддръжниците си да излязат по улиците. За управляващата партия „Грузинска мечта“, оглавявана от милиардера Бидзина Иванишвили, вотът е първият голям тест след политическата криза, породена от парламентарните избори през октомври 2024 г., които партията спечели, но резултатите бяха оспорени като фалшифицирани. Последвалите протести тогава бяха потушени с насилие.

През последната година около 60 души – опозиционни лидери, журналисти и активисти, са били арестувани, според данни на неправителствени организации.

За опозицията и редица обществени организации днешните избори имат по-дълбок смисъл от просто местен вот – те се възприемат като „последен шанс“ за защита на демокрацията в страната. Бившият президент Саакашвили предупреди, че ако гражданите не покажат съпротива срещу правителството, ще настъпи „пълно отчаяние“ и Западът ще изостави Грузия.

Оперният певец Пата Бурчуладзе, символ на гражданското общество, призова за „народно събиране“ пред парламента в Тбилиси на обяд. В отговор премиерът Кобахидзе заяви, че „революцията, обявена от Бурчуладзе, ще се провали“ и предупреди, че участниците в протестите ще бъдат арестувани.

