Тръмп призова Израел да спре с атаките в Газа, Хамас ще освободи заложниците

„Хамас“ обяви, че е съгласен да освободи последните заложници от нападението си срещу Израел през 2023 г., но уточни, че останалите части от мирния план на САЩ подлежат на преговори. Това създаде умерен оптимизъм, но и несигурност около възможния край на конфликта в Газа.

Президентът Доналд Тръмп приветства позицията на „Хамас“, въпреки че групировката не коментира ключови точки от неговия 20-точков мирен план, включително искането за разоръжаване. Тръмп призова Израел да спре бомбардировките и заяви, че се обсъждат детайли, което предполага, че е готов да даде на „Хамас“ известна свобода на действие.

В публикация в социалните мрежи той написа, че вярва, че „Хамас“ е готов за траен мир, и настоя Израел незабавно да прекрати ударите над Газа, за да може освобождаването на заложниците да се осъществи безопасно. В последващо видео Тръмп благодари на мюсюлманските държави за помощта в преговорите и увери, че всички страни ще бъдат третирани справедливо.

„Това е голям ден“, заяви Тръмп, добавяйки, че предстои окончателно решение.

След изявлението му отговорността за следващите стъпки се прехвърли върху Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху по-рано беше заявил, че военните действия ще продължат, докато всички заложници не бъдат освободени и „Хамас“ не бъде победен, като спирането на операциите може да срещне съпротива сред част от управляващата коалиция.

В изявление кабинетът на Нетаняху посочи, че Израел се подготвя да приложи първата фаза от плана на Тръмп, предвиждаща незабавно освобождаване на заложниците, и че ще продължи да работи в тясно сътрудничество с американския президент за прекратяване на войната при условия, съвместими с израелските принципи.