Тежка остава обстановката в Царево, "Свети Влас" и комплекс "Елените"

Тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище „Елените“. Евакуирани са 87 души, сред които 17 деца, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В област Бургас без ток са части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Оперативната обстановка на територията на областта постепенно се нормализира. Всички сили и средства на Министерството на вътрешните работи в района оказват съдействие на местната власт за преодоляване на последствията в наводнените населени места. Организирано е и наблюдение на водосбора в долните течения на реките Тунджа, Янтра и Марица.

През изминалото денонощие в цялата страна екипите на ПБЗН са реагирали на 340 сигнала, свързани с усложнената метеорологична обстановка. От постъпилите сигнали 218 са били за паднали дървета, 100 за отводнявания, а 22 за оказване на помощ и евакуация. Над 80 населени места са без електричество, като по данни на електроразпределителните дружества се работи по отстраняване на авариите.

В област Монтана без ток са населени места в общините Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци. В област Видин без електрозахранване остана цялата община Чупрене поради скъсан далекопровод. Част от пътната мрежа беше затворена заради паднали дървета.

В област Перник без ток са села в общините Брезник, Трън и Земен. В област Кърджали бе прекъснат достъпът до селата Русалско, Любено, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.