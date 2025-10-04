Описват щетите в „Елените“ след потопа, който взе три жертви

В курортното селище „Елените“ предстои описване на щетите и започване на възстановителни дейности, съобщиха от Областната управа в Бургас.

Над 200 души са били евакуирани и временно настанени в хотелите „Лагуна“ и „Форт Нокс Панорама“ в Свети Влас, а местна жителка е приютила около 20 души в свои имоти. Очаква се те да се върнат по домовете си до 24 часа. Няма хора в опасност, като полиция и пожарна са дежурили през нощта, за да осигурят безопасността на населението. По данни на областния управител Владимир Крумов, последните шестима потърсили помощ са били евакуирани около полунощ, а през пункта на БЧК са преминали над 80 души.

Електрозахранването в „Елените“ все още е прекъснато. Очаква се на заседание на оперативния щаб да се определят следващите действия. Според НИМХ в района на Бургас се очакват нови, но по-слаби валежи.

Наводнението взе три жертви — мъж, намерен в подземен етаж на хотел, както и граничен полицай и тракторист-доброволец от село Тънково, загинали при втората приливна вълна.

Щетите са за около 50 млн. лв., като близо 40 млн. лв. вече са подавани от предходното бедствие – обекти, които са пострадали, но вече са напълно компроментирани. Кметът на Царево Марин Киров обясни тази сутрин в ефира на „Би Ти Ви“, че основният проблем е нуждата от цялостна корекция на река Черна, за да се предотвратят бъдещи наводнения, но финансиране за това все още няма.

Водата е отнесла и сейф с пари и злато от офис в Царево, който все още не е открит. Собственикът и жители са го търсили до късно вечерта.