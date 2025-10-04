Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира

Оперативната обстановка в област Бургас постепенно се нормализира, съобщиха от МВР. Всички налични сили и ресурси на министерството подпомагат местната власт при преодоляване на последствията от наводненията.

През последното денонощие екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 340 сигнала, свързани с тежките метеорологични условия. Над 100 души са евакуирани от полиция, жандармерия и пожарна. Бедствено положение е обявено в общини на територията на Бургас, Монтана, Видин, Перник и Кърджали.

По данни на МВР, 218 сигнала са за паднали дървета, 100 за отводняване, а 22 за оказване на помощ и евакуация. Над 80 населени места са без електричество, като се работи за отстраняване на авариите.

В област Бургас най-тежко е положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените, където са евакуирани 87 души, включително 17 деца. Части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат временно са без ток. Бедствено положение е обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. Системата BG-Alert е активирана осем пъти за последните 24 часа.

В област Видин цялата община Чупрене е без електрозахранване заради скъсан далекопровод, а някои пътища са затворени заради паднали дървета.

В Кърджали бедствено положение е обявено в община Ардино заради наводнени мостове и прекъснат достъп до селата Русалско, Любено, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

В Монтана токът е прекъснат в населени места на общините Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци, а системата BG-Alert е активирана и там.

В Перник бедствено положение е обявено в община Трън, като без ток са села в общините Трън, Брезник и Земен, като и там системата BG-Alert е използвана.