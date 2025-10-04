РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Двама души бяха убити, а петима ранени при стрелба в Ница

Двама души загинаха, а петима бяха ранени при стрелба в Ница, Франция, съобщи ДПА, като се позова на официални източници. Разследването продължава по подозрение в предумишлено убийство.

Кметът на Ница Кристиан Естрози заяви, че стрелбата, извършена снощи, е свързана с търговия с наркотици и е използвано автоматично оръжие. Той призова за засилено полицейско присъствие в района на инцидента.

След нападението бяха изпратени допълнителни полицейски сили за гарантиране на безопасността. Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

