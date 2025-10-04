Еврозоната и икономиката на САЩ се движат в различни посоки

Икономиката на САЩ се забави през последните месеци, но не толкова, колкото се очакваше. Благоприятната фискална политика и очакваните намаления на лихвените проценти от Федералния резерв правят рязкото забавяне все по-малко вероятно, отбелязва OTP Bank.

Настоящите данни показват, че растежът в САЩ може да е останал стабилен през третото тримесечие, с годишно еквивалентно тримесечно разширение около 3 процента. След слабото второ тримесечие растежът се движи основно от потреблението и чуждестранните инвестиции. Анализаторите леко повишиха прогнозата си за растежа на БВП през 2026 г. – от 1,5 до 1,7%, въпреки че структурата на растежа може да се промени. Очаква се митата и по-високата инфлация да ограничат потребителските разходи, докато износът показва скорошно подобрение.

Рисковете са балансирани – пазарът на труда може да се отслаби спрямо базовите очаквания, но напредъкът в изкуствения интелект и технологичния сектор може да донесе положителни изненади.

Европа изглежда готова за постепенно възстановяване

В еврозоната се очаква „меко приземяване“ през втората половина на годината, като растежът достига дъно, преди постепенно да се ускори през 2026 година. Икономическата структура на региона остава стабилна. Анализаторите очакват растежът да се води от средиземноморските икономики, докато западните, ориентирани към индустрията, може да изостанат.

В краткосрочен план тарифните спорове могат допълнително да забавят растежа, като годишното представяне остане под 1 на сто.

Въпреки това по-либералните фискални политики биха могли да увеличат годишния растеж до около 1,5% до края на 2026 г., особено ако Германия се включи. Несигурността относно въздействието на германските стимули поддържа наличието на рискове за понижение.

„Двете големи икономики не само се развиват с различни темпове – също така изпитват противоположни инфлационни тенденции“, заяви Гергели Тардош, директор на Центъра за проучвания на OTP.

Инфлацията в САЩ остава над целта на Федералния резерв, докато инфлацията в еврозоната е достигнала целта на Европейската централна банка. В резултат на това централните банки поемат различни пътища – в Европа не се очакват значителни намаления на лихвите, докато Федералният резерв възобнови облекчаването през септември след деветмесечно прекъсване.

Инфлацията в САЩ все още може да бъде подложена на възходящ натиск поради митата и разхлабената фискална политика.

Акции, суровини, облигации: Къде да се фокусираме

Предвид текущата икономическа обстановка, нарастващите мита могат да предизвикат краткосрочни корекции в американските акции, които исторически са били надценени.

Анализаторите оценяват риска от рецесия като нисък. Благодарение на благоприятните фискални и монетарни политики и кредитната експанзия, американските акции остават атрактивни в дългосрочен план, като за момента позицията на OTP спрямо чуждестранните пазари е неутрална.

„Всяка корекция може да предостави добри възможности за покупка на американските пазари“, заяви Давид Шандор, директор „Инвестиционни и портфейлни стратегии“ в OTP Глобални пазари.

Европейските акции са оценени по-умерено. Въпреки че икономическата перспектива е относително благоприятна, структурните предизвикателства в еврозоната могат да ограничат представянето на фондовия пазар.

Отслабващият долар и очакваните намаления на лихвите от Федералния резерв могат да създадат възможности на пазарите в развиващите се икономики, въпреки че оценките вече не са особено ниски, а перспективите за печалбите остават несигурни.

Централна и Източна Европа продължава да изглежда относително евтина, въпреки нарастващите рискове от фискален натиск, който може да доведе до допълнителни данъци или увеличаване на съществуващите.

Като цяло OTP запазва преобладаваща положителна позиция по отношение на регионалните пазари.

Технологичният сектор остава водещ

Анализаторите остават оптимистично настроени към технологичните акции и също виждат възможности в сектора на комуналните услуги и възобновяемата енергия.

Минните компании могат да се възползват от потенциалните стимулиращи мерки в Китай.

Япония се откроява като интересен пазар: дефлацията е приключила, корпоративните реформи могат да привлекат капитал, а акциите са по-евтини в сравнение със САЩ.

Мексико може да се окаже относителен печеливш в Латинска Америка от конфликта с митата. В Централна и Източна Европа пък Полша се откроява благодарение на по-бързия растеж в сравнение със Западна Европа, фискалното облекчаване, подкрепящо оценките, и потенциалните стимули от примирие в Украйна.

По отношение на облигациите, OTP препоръчва краткосрочни и средносрочни падежи както в САЩ, така и в Европа, докато възможностите при корпоративните облигации са ограничени поради свиващите се лихвени доходи.

Що се отнася до суровините, анализаторите са общо взето неутрални, като посочват несигурния растеж, пазара на труда в САЩ и забавянето на китайската експанзия.

Въпреки това, някои суровини, включително злато, мед и уран, остават атрактивни поради текущите покупки от централните банки, нарастващия държавен дълг и фискалния натиск.

Информацията, съдържаща се тук, не представлява търговско предложение за обществеността, инвестиционна препоръка, инвестиционен съвет или инвестиционен анализ, нито оферта, предложение или покана за осъществяване на сделка.