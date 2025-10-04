„Възраждане“ призова общинските и държавните власти да поемат отговорност за трагедията в „Елените“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова общинските и държавните власти да поемат отговорност за трагедията при наводнението в Елените, където вчера загинаха трима души.

В публикация във „Фейсбук“ той припомни и за наводнението във Варна преди 11 години, което отне живота на 13 души, и обвини властите в пропуски и незаконни строежи в дерета и суходолия, които превръщат районите в рискови при силни дъждове.

Костадинов публикува сателитни снимки, показващи застрояването на рисковите зони през 2003 и 2024 г., и подчерта, че и в двата случая общинските и държавните служители са допуснали нарушения, довели до жертви. Той настоя да се посочи кой конкретно ще поеме отговорността за трагедията, определяйки я като резултат от административно престъпление.

Междувременно МВР съобщи, че оперативната обстановка в област Бургас постепенно се нормализира, а всички налични сили и средства оказват съдействие на местната власт за справяне с последствията от наводненията.