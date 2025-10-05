Един загинал и осем ранени при инцидент на автосъстезание във Варна

По време на автомобилно състезание край Варна е станал трагичен инцидент – 60-годишен мъж е загинал, а 27-годишна жена е тежко ранена, след като състезателен автомобил се врязал в публиката. Общият брой на пострадалите е поне осем души, като може да се увеличи, тъй като има и хора с по-леки травми, които се транспортират към болници.

Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа, а на мястото на инцидента работят екипи на Спешна помощ и полиция.

Според информацията от ОД МВР-Варна, автомобилът е изпуснал завой по време на Планинското изкачване „Аладжа манастир“, финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване. Колата е преминала през мантинелата и се е врязала в публиката, след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. „Княз Борис Първи“ по посока Аладжа манастир.

Състезанието е посветено на Тодор Славов, автомобилен пилот загинал преди десет години. В надпреварата участват 34 екипажа от цялата страна, като двама пилоти се борят за шампионската титла. Организатор е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.

Директорът на Дирекция „Спорт“ в община Варна, Кристиан Димитров, уточни за Радио Варна, че зрителите многократно са били предупреждавани да не се намират в опасни и забранени зони, но въпреки това са се скрили в храстите до трасето.