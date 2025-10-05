РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Новопостроените 10 км от магистрала „Хемус“ са стрували на държавата 300 млн. лв.

Новопостроените 10 км от магистрала "Хемус" са стрували на държавата 300 млн. лв.

Новата 10-километрова отсечка от магистрала „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ е струвала на държавата 300 млн. лв., съобщи регионалният министър Иван Иванов при откриването ѝ.

Засега участъкът е достъпен само за пътуващите към Плевен и Русе, но до началото на ноември се очаква да бъде пуснато още 4–5 км продължение до пътя Луковит – Угърчин, което ще позволи движение и в посока Варна.

По думите на министъра, цялата магистрала „Хемус“ трябва да бъде завършена до края на 2029 или началото на 2030 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени