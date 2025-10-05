Новопостроените 10 км от магистрала „Хемус“ са стрували на държавата 300 млн. лв.

Новата 10-километрова отсечка от магистрала „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ е струвала на държавата 300 млн. лв., съобщи регионалният министър Иван Иванов при откриването ѝ.

Засега участъкът е достъпен само за пътуващите към Плевен и Русе, но до началото на ноември се очаква да бъде пуснато още 4–5 км продължение до пътя Луковит – Угърчин, което ще позволи движение и в посока Варна.

По думите на министъра, цялата магистрала „Хемус“ трябва да бъде завършена до края на 2029 или началото на 2030 година.