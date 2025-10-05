Опозиционната партия на Бабиш спечели изборите в Чехия

Десният популист Андрей Бабиш и неговото движение „Действие на недоволните граждани“ (АНО) постигнаха убедителна победа на парламентарните избори в Чехия, показват предварителните резултати.

След преброяването на 99.9% от бюлетините стана ясно, че движението „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на Андрей Бабиш печели 34,58% от гласовете и заема първо място на парламентарните избори. На втора позиция е дясноцентристката коалиция SPOLU („Заедно“) на премиера Петър Фиала с 23,32%, а трети са „Кметове и независими“ (STAN) с 11,21 процента. Следват Чешката пиратска партия с 8,92% и крайно дясната, евроскептична партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) на Томио Окамура с 7,79 процента. В парламента влиза и шеста партия, чиито резултати са малко над изборния праг.

Движението АНО ще има 81 депутати в 200-членния парламент, което означава, че Бабиш ще трябва да търси коалиционни партньори, за да състави правителство.

Избирателната активност беше висока – близо 70%, а изборите продължиха два дни. Чехите избират 200 депутати по пропорционална система, като прагът за влизане в парламента е 5% за партии, 8% за двупартийни коалиции и 11% за по-големи коалиции.

Основните съперници в надпреварата бяха опозиционната партия АНО на бившия премиер Бабиш и управляващата коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала.

Президентът Петър Павел вече обяви, че няма да назначи за премиер кандидат, който поставя под въпрос членството на Чехия в Европейския съюз или НАТО. Той има конституционното право да откаже назначаването на Бабиш, дори движението му да е победител, особено предвид делото срещу него.

Бабиш е обвинен в измама за 2 млн. евро от европейски средства, предназначени за малки и средни предприятия, чрез неговата компания Agrofert. Делото се гледа в Районния съд в Прага, а присъдата предстои. През юни Върховният съд отмени предишното решение, което го беше оправдало. Ако бъде назначен, Бабиш ще трябва да избира между поста премиер и собствеността си в Agrofert, за да избегне конфликт на интереси.

Преди изборите прогнозите предвиждаха победа на АНО с около 30%, втора позиция за SPOLU с 19%, а трето място за ултрадясната SPD на Окамура. След тях се очакваха STAN, Пиратската партия, Stačilo! и AUTO с резултати между 6% и 11 процента.