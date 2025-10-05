В Грузия избухнаха антиправителствени протести след края на местните избори

В Тбилиси избухнаха антиправителствени протести, по време на които грузинската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да спре демонстранти, опитали се да нахлуят в президентския дворец „Орбелиани“. На улиците излязоха около 6000 души, които горяха руски знамена и издигаха барикади. В сблъсъците 14 полицаи са били ранени.

Протестът съвпадна с деня на местните избори в страната. Според предварителните резултати, обявени от премиера Иракли Кобахидзе, управляващата партия „Грузинска мечта“ печели над 70% от гласовете във всички 64 общини, включително в столицата.

Кобахидзе благодари на гражданите за оказаното доверие и обеща правителството да оправдае подкрепата. В Тбилиси Каха Каладзе – бивш футболист на „Милан“ и „Дженоа“, отново спечели кметските избори с 71% от гласовете, според официалните данни.