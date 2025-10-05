„Семейство Симпсън: Филмът“ – с продължение

Американската анимационна комедия „Семейство Симпсън: Филмът“, създаден почти преди 20 години по култовия анимационен сериал „Семейство Симпсън“, ще има продължение. Обяви го в „Х“ киностудията 20th Century Studios.

На публикувания от киностудията афиш е нарисувана ръката на Хоумър Симпсън, хванала поничка. Надписът гласи: „Хоумър се върна за още“. Поста кинокомпанията 20th Century Studios коментира така: „Уха! Симпсънови ще влязат в киносалоните с новия филм на 23 юли 2027 година!“ Сюжетът на продължението засега не се разкрива.

Комедията „Семейство Симпсън: Филмът“, излязла на екран през юли 2007 година, събра от прожекции повече от 500 млн. долара и получи много награди. През всичките изминали години имаше очаквания за продължение, като се има предвид, че в края на първия филм малката Меги Симпсън, която е още съвсем малка и поради това все още много малко говори, се появява на екрана и пита „А продължение?“.

През 2014 година сценаристът на „Семейство Симпсън: Филмът“ и изпълнителен продуцент на „Семейство Симпсън“ Джеймс Брукс казваше, че кинокомпанията Fox му предлагала да направи продължение, но то не се осъществило. И още един опит за продължение пропаднал поради пандемията от COVID-19.