Пострадалите при инцидента на ралито във Варна са били в забранена зона за публика

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е разпоредил незабавна проверка на Автомобилната федерация на България и организацията на проведеното ралито край Варна, за да се установи дали са спазени всички нормативни изисквания и правила за безопасност.

Според спортния директор на състезанието Слави Славов, зоната, в която е станал инцидентът, е била забранена за публика. Той обясни, че пилотът е в добро състояние, но много уплашен, а преди началото на състезанието организаторите са направили обход на трасето и в 10:20 ч. на мястото на инцидента не е имало зрители.

Инцидентът е станал, когато автомобилът с номер 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 ч. и минута по-късно се е забил в публиката. Веднага е подаден сигнал, трасето е било спряно, а три линейки са били изпратени на място. Първите две са пристигнали около 11:25 ч., а третата — малко по-късно.

По думите на Славов, пострадалите са стояли зад мантинелата, вероятно влезли от гората, въпреки предупрежденията, че това е забранена зона. Според него става дума за състезателен инцидент, при който автомобилът е навлязъл в завоя с прекалено висока скорост и въпреки опита на пилота да спре, се е ударил.

„Банкеръ“ припомня, че до трагичния инцидент се стига, след като по време на автомобилното състезание Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване, автомобил изпусна завой, мина през мантинелата и се вряза в публиката. В резултат на това 60-годишен мъж загина, 27-годишна жена е с опасност за живота, а други осем души са леко ранени.

Организатор на събитието е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна. То е посветено на Тодор Славов, автомобилен състезател, загинал при нелеп инцидент преди десет години. В състезанието участваха 34 екипажа от цялата страна.

Няколко часа след трагичния инцидент във Варна окръжната прокуратура се самосезира и започна досъдебно производство. Разследването се води по текст от Наказателния кодекс, който предвижда наказание при причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, свързана с повишена опасност.

От прокуратурата уточняват, че този текст се прилага, когато става дума за спортни събития, тъй като те се смятат за дейности с повишен риск, регулирани със специални правила. Предстои оглед на мястото на произшествието.

Водачът на автомобила Нейко Нейков е дал доброволно кръвна проба с цел да бъде безспорно установено употребил ли е или не алкохол, или наркотични вещества преди да седне зад волана на спортния си автомобил за участие в автомобилното състезание.