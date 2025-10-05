Денят по диагонал – 5 октомври 2025 г.

Република Северна Македония е заявила готовност да помогне на България за преодоляване на щетите от наводненията, съобщи в мрежата „Екс“ президентът Румен Радев след телефонен разговор с македонския си колега Гордана Силяновска.

В резултат на силните дъждове и наводнения в страната има четири загинали, множество щети и прекъснато електрозахранване в някои райони. Достъпът до пострадалите места е затруднен, а аварийните и спасителни екипи, доброволци и военни продължават работа по разчистването на пътища, осигуряването на безопасност и възстановяването на нормалния начин на живот.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е разпоредил незабавна проверка на Автомобилната федерация на България и организацията на проведеното ралито край Варна, за да се установи дали са спазени всички нормативни изисквания и правила за безопасност.

Според спортния директор на състезанието Слави Славов, зоната, в която е станал инцидентът, е била забранена за публика. Той обясни, че пилотът е в добро състояние, но много уплашен, а преди началото на състезанието организаторите са направили обход на трасето и в 10:20 ч. на мястото на инцидента не е имало зрители.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) заяви, че единствената правилна стъпка пред Борислав Сарафов е незабавната му оставка като изпълняващ функциите на главен прокурор. Ако той не я подаде, според организацията, държавните институции трябва да предприемат действия за отстраняването му, за да бъде защитен конституционният ред.

Повод за позицията е скандалът между Сарафов и прокуратурата от една страна, и Върховния касационен съд (ВКС) от друга. На 2 октомври ВКС обяви, че Сарафов вече не е легитимен и.ф. главен прокурор, защото шестмесечният срок, позволен от закона, е изтекъл на 21 юли. Въпреки това Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши, че ограничението не важи за него. След решението на съда прокуратурата публикува анонимна позиция, в която отказва да приеме тълкуването на ВКС и обвинява съдиите в политическа пристрастност.

Новата 10-километрова отсечка от магистрала „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ е струвала на държавата 300 млн. лв., съобщи регионалният министър Иван Иванов при откриването ѝ.

Засега участъкът е достъпен само за пътуващите към Плевен и Русе, но до началото на ноември се очаква да бъде пуснато още 4–5 км продължение до пътя Луковит – Угърчин, което ще позволи движение и в посока Варна.

Десният популист Андрей Бабиш и неговото движение „Действие на недоволните граждани“ (АНО) постигнаха убедителна победа на парламентарните избори в Чехия, показват предварителните резултати.

След преброяването на 99.9% от бюлетините стана ясно, че движението „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на Андрей Бабиш печели 34,58% от гласовете и заема първо място на парламентарните избори. На втора позиция е дясноцентристката коалиция SPOLU („Заедно“) на премиера Петър Фиала с 23,32%, а трети са „Кметове и независими“ (STAN) с 11,21 процента. Следват Чешката пиратска партия с 8,92% и крайно дясната, евроскептична партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) на Томио Окамура с 7,79 процента. В парламента влиза и шеста партия, чиито резултати са малко над изборния праг.