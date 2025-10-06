България и „Евроюст“ обсъдиха създаване на съвместни екипи за разследване на пране на пари

Възможностите за създаване на съвместни екипи между страните от Югоизточна Европа и държавите членки на Европейския съюз за разследване на изпирането на пари бяха обсъдени днес от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателя на „Евроюст“ Михаел Шмид.

„Евроюст“ – агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, подпомага разследването на тежки организирани престъпления и тероризъм, засягащи повече от една държава. Шмид подчерта, че агенцията осигурява правна, логистична и финансова подкрепа на съвместните екипи за разследване.

Министър Георгиев и председателят на „Евроюст“ акцентираха върху необходимостта от активен обмен на знания и добри практики с българските магистрати.

„Ефективното разследване и противодействие на изпирането на пари остават приоритет за правителството като част от усилията България да излезе от „сивия списък“ за пране на пари, в който е включена от 2023 година“, посочи Георгиев.

Двете страни изразиха готовност за по-тясно сътрудничество в борбата с прането на пари и другите форми на сериозна организирана престъпност.