РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

България и „Евроюст“ обсъдиха създаване на съвместни екипи за разследване на пране на пари

България и „Евроюст“ обсъдиха съвместни екипи за разследване на пране на пари

Възможностите за създаване на съвместни екипи между страните от Югоизточна Европа и държавите членки на Европейския съюз за разследване на изпирането на пари бяха обсъдени днес от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателя на „Евроюст“ Михаел Шмид.

„Евроюст“ – агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, подпомага разследването на тежки организирани престъпления и тероризъм, засягащи повече от една държава. Шмид подчерта, че агенцията осигурява правна, логистична и финансова подкрепа на съвместните екипи за разследване.

Министър Георгиев и председателят на „Евроюст“ акцентираха върху необходимостта от активен обмен на знания и добри практики с българските магистрати.

„Ефективното разследване и противодействие на изпирането на пари остават приоритет за правителството като част от усилията България да излезе от „сивия списък“ за пране на пари, в който е включена от 2023 година“, посочи Георгиев.

Двете страни изразиха готовност за по-тясно сътрудничество в борбата с прането на пари и другите форми на сериозна организирана престъпност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени