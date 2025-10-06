РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Решението за ваксинация на овцете и козите срещу шарка ще е политическо, обяви министър Тахов

Черна овца в стадо от бели овце

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов обяви в Пловдив, че решението дали да има ваксинация на овцете и козите срещу шарка ще бъде политическо. Причината – животновъдният бранш остава разделен.

Той добави, че повече от 20 дни обсъжда с животновъди и млекопреработватели подхода за справяне с проблема. Уточни и че те са два типа – ваксинация и затягане на всички останали мерки, като увеличаване нивото на биосигурност и прекъсване на контрабандата с животни.

По думите на министър Тахов пикът на заболяването е бил през юли, когато на ден са регистрирани между 25 и 40 огнища. Сега – за последните три седмици има по три огнища на седмица, което само по себе си означава, че мерките, които са предприети, си оказват ефекта.

Земеделският министър обяви и че тази седмица му предстоят срещи с парламентарната група на БСП, за да анализират ползите и негативите от ваксинацията. Миналата седмица той вече е провел разговори с депутати от ГЕРБ, от „Има такъв народ“ и от „ДПС-Ново начало“. След това той ще обяви политическото, а не експертното решение, което е взето.

Припомняме, че причината овцевъдите и козевъдите да не искат да ваксинират животните е, че те се страхуват от странични ефекти и от ограничения в търговията.

В същото време според съпредседателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) – Симеон Караколев вече над 30% от фермерите нелегално са ваксинирали животните си с турски препарати.

От НОКА предупреждават, че кризата с шарката по овцете и козите вече е нанесла тежки щети на сектора. По нейни данни над 22 000 животни са евтаназирани, щетите надхвърлят 16 млн. лв., а над 130 000 животни стоят под възбрана.

От асоциацията признават, че половината от стопаните с евтаназирани животни няма да възстановят стадата си, а в същото време институциите бездействат.

Преди няколко дни от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация заплашиха, че ще излязат на протест, ако до 7 октомври държавата не обяви ясната си позиция за ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни. Друго от исканията на НОКА е земеделското министерство да компенсира стопаните, които вече търпят загуби от ограниченията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени