Решението за ваксинация на овцете и козите срещу шарка ще е политическо, обяви министър Тахов

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов обяви в Пловдив, че решението дали да има ваксинация на овцете и козите срещу шарка ще бъде политическо. Причината – животновъдният бранш остава разделен.

Той добави, че повече от 20 дни обсъжда с животновъди и млекопреработватели подхода за справяне с проблема. Уточни и че те са два типа – ваксинация и затягане на всички останали мерки, като увеличаване нивото на биосигурност и прекъсване на контрабандата с животни.

По думите на министър Тахов пикът на заболяването е бил през юли, когато на ден са регистрирани между 25 и 40 огнища. Сега – за последните три седмици има по три огнища на седмица, което само по себе си означава, че мерките, които са предприети, си оказват ефекта.

Земеделският министър обяви и че тази седмица му предстоят срещи с парламентарната група на БСП, за да анализират ползите и негативите от ваксинацията. Миналата седмица той вече е провел разговори с депутати от ГЕРБ, от „Има такъв народ“ и от „ДПС-Ново начало“. След това той ще обяви политическото, а не експертното решение, което е взето.

Припомняме, че причината овцевъдите и козевъдите да не искат да ваксинират животните е, че те се страхуват от странични ефекти и от ограничения в търговията.

В същото време според съпредседателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) – Симеон Караколев вече над 30% от фермерите нелегално са ваксинирали животните си с турски препарати.

От НОКА предупреждават, че кризата с шарката по овцете и козите вече е нанесла тежки щети на сектора. По нейни данни над 22 000 животни са евтаназирани, щетите надхвърлят 16 млн. лв., а над 130 000 животни стоят под възбрана.

От асоциацията признават, че половината от стопаните с евтаназирани животни няма да възстановят стадата си, а в същото време институциите бездействат.

Преди няколко дни от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация заплашиха, че ще излязат на протест, ако до 7 октомври държавата не обяви ясната си позиция за ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни. Друго от исканията на НОКА е земеделското министерство да компенсира стопаните, които вече търпят загуби от ограниченията.