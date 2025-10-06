Shell критикува „войната на Тръмп срещу вятъра“ като вредна за енергийния сектор

Президентът на Shell US Колет Хърстиъс заяви в неделя, че решението на администрацията на Тръмп да спре напълно одобрени офшорни вятърни енергийни проекти е „много вредно“ за инвестициите в целия енергиен сектор, а не само за офшорната вятърна енергия.

„Смятам, че несигурността в регулаторната среда е много вредна“, каза тя.

„Колкото и далеч махалото да се люшне в едната посока, вероятно ще се залюлее също толкова силно и в другата.“

„Определено бих искала да видя онези проекти, които вече са получили разрешение, да продължат да се развиват.“

Откакто Доналд Тръмп встъпи във втория си мандат през януари,

офшорната вятърна индустрия се сблъсква с множество федерални пречки,

промени в политиките, отнемане на финансиране и нарастваща обществена враждебност.

Мащабни проекти, одобрени по време на администрацията на Джо Байдън, са замразени с месеци, докато правителството провежда „прегледи“ на разрешителните им, позовавайки се на национална сигурност и въздействие върху рибарските общности.