Баща простреля непълнолетната си дъщеря с ловна пушка

Непълнолетно момиче беше простреляно с пушка от баща си в град Попово. Според разследването, при почистване на законно притежавана гладкоцевна ловна пушка 12-ти калибър, 51-годишният мъж е прострелял в областта на кръста непълнолетната си дъщеря.

Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказана спешна медицинска помощ, е транспортирано с линейка в болница във Варна за операция.

Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово. Образувано е досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на опасна дейност.

Новини от България и света.

