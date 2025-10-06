Подпомагат фермерите за създаване на къси вериги на доставка с 9.5 млн. лева

Започна прием на заявления за подпомагане по интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставка“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 година. Бюджетът ѝ е 9.5 млн. евро, а максималният размер на разходите за един проект е до 300 000 евро, уточниха от Министерството на земеделието и храните.

Очаква се с това подпомагане да се създадат условия за участие на фермери с техните продукти на фермерски пазари, гарантиране на по-добра проследяемост на произхода на храните и тяхното качество, както и по-справедлива цена за продукцията, която да отива директно към производителите.

С предвидения бюджет ще бъде осигурена възможност за

подпомагане дейността на над 50 обединения, с участие на не по-малко от 200 фермери от цялата страна.

Кандидатите могат да заявяват разходи, свързани с управление на проекта за директна доставка на селскостопански продукти и храни до крайните потребители. Сред останалите разходи, допустими за заявяване, са за популяризиране на дейността на обединението, за преки разходи за закупуване на специализирани транспортни средства и търговско оборудване, свързано с подготовка за продажба и предлагане на продукцията. Ще се признават и такива за ремонт на помещения за съхранение или магазини за директна продажба и други.

Продължителността на изпълнение на проектите е до 3 години.

Приемът ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги /СЕУ/ и ще продължи до 5 декември.