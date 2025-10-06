През 2024 г. у нас са произведени над 67.2 млн. литра вино

Към момента площите с винарски насаждения у нас възлизат на над 55 570 хектара. А 61 процента от тях са предназначени за вино със защитено наименование на произход, както и със защитено географско указание. Това отбеляза министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на официалното откриване на 9-ата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм на ООН в Пловдив.

В България има 363 обекта за винопроизводство и само през 2024 година у нас са произведени над 67.2 милиона литра вино. „Виното е част от нашата история, от нашата култура. България е утвърден производител, който отговаря на всеобщите изисквания за качество и защита на произхода. България разполага с много голямо разнообразие – климат, релеф, почви, които сами по себе си създават отлични условия за лозарство и винарство“, отбеляза министър Тахов.

По негови думи отличните качества и уникалността на българските вина са предпоставка за успешното ни позициониране на международни пазари.

В момента изнасяме вино за над 50 държави в Централна и Западна Европа.

Министерството на земеделието и храните активно подкрепя сектора чрез инструментите на общата селскостопанска политика. „В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските региони 2023-2027 година са предвидени близо 162.5 милиона лева, които са за инвестиции в сектора, за преструктуриране и конверсия на лозя. Успешно се прилага и интервенцията „Застраховка на реколтата“, която подпомага борбата с с последиците от природни бедствия и неминуемите климатични промени“, посочи земеделският министър.

Качеството на гроздето тази година е перфектно,

като количество ще е по-малко от миналата година. Това отбеляза пък изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев. През миналата година у нас са били прибрани 95 милиона килограма грозде, а през тази се очаква във винарските предприятия да влязат около 85 млн. килограма. Виното тази година ще е хубаво, посочи Коев. Но има и запаси от вино от предходни години.

Откакто България е член на Европейския съюз в страната са влезли

над 1 милиард лева за нови лозя, за нови изби, за застраховане на реколтата и за реклама.

Според Коев, българските технолози са на световно ниво, но търговците все още са длъжници на винарските предприятия. По думите му е нужна стратегия за презентация и за реклама.

Коев отбеляза, че

общо 363 са винарните у нас и повечето от тях имат условия за винен туризъм,

а това е ниша, която дава голяма добавена стойност този продукт. По думите му, над 15 страни от Африка купуват българско вино и то в големи обеми. Но няма как да се достигне нивото за износ, което е било за Русия, Украйна и Китай.