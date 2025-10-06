Без ток са 51 населени места, а в „Елените“ са евакуирани 200 души

“Към момента има 51 населени места в страната, които са без ток, а в “Елените” са евакуирани 200 души”, заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов, цитиран от БТА във връзка с усложнената метеорологична обстановка след заседанието на Оперативния щаб към МВР.

По думите му обстановката е спокойна, като до момента има 30 сигнала, върху които се работи. Продължава и работата по разчистването на отломките в курорта “Елените”.

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков отбеляза, че е абсолютно забранено движението на граждани в района на “Елените”, като полицията следи за изпълнението на мерките, които се очакват да отпаднат в сряда (8 октомври), ако времето позволи.

Васков призова гражданите да спазват указанията на полицията и жандармерията.

По отношение на ситуацията в община Трън Александър Джартов отбеляза, че падналите дървета там са разчистени и водоснабдяването в града е възстановено.