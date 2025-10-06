Тръмп обеща на арабските лидери, че Израел няма да започне нова война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично гарантира на арабските лидери, че Израел няма да започне нова война в Близкия изток, съобщиха два източника пред Financial Times.

Гаранциите са дадени в контекста на дискусиите по план за прекратяване на конфликта в ивицата Газа, който Белият дом представи на 29 септември.

Според изданието,

инициативата е разработена под натиск от Катар, Саудитска Арабия и други арабски и мюсюлмански страни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху първоначално е възприел американския план като „предателство“, каза източникът пред вестника.

Планът от 20 точки на Доналд Тръмп предвижда освобождаването на всички израелски заложници,

капитулацията на Хамас, необходимата хуманитарна помощ за ивицата Газа и прехвърлянето на анклава на временна администрация, състояща се от палестински технократи и международни експерти. Израел подкрепи инициативата с някои корекции. Хамас се съгласи с ключовите точки на плана.