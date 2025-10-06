КЗК проведе срещи с браншовите организации по секторния анализ на пазара на храни

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Комисията за защита на конкуренцията продължава активните си действия по секторния анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост. Изследва се цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно, с цел да се установят структурните проблеми и евентуалните изкривявания в конкурентната среда и да се предложат ефективни мерки за тяхното преодоляване.

В рамките на секторния анализ КЗК проведе редица срещи с браншови организации, сред които Асоциацията на млекопреработвателите, Съюза на птицевъдите и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Обсъдени са специфики в търговските и ценови отношения при търговията на дребно, които водят до евентуално изкривяване на пазара, както и наличието на структурни проблеми в сектора, водещи до недостатъчно производство в страната.

По време на срещите от страна на браншовите организации е повдигнат въпроса и относно необходимостта от по-голямо финансово подпомагане на отделните отрасли от страна на държавата,

насърчаване на кооперирането между производителите и стимулиране на късите вериги на доставка

като ефективни механизми за подобряване на пазара и осигуряване на продоволствена сигурност.

В рамките на секторния анализ бе изискана информация от близо 50 търговски вериги и търговци на дребно, управляващи около 500 търговски обекта в 25 града в страната. Търговците предоставиха данни относно механизмите на ценообразуване, разходните компоненти, пазарните условия и договорните отношения, както и относно доставните и крайните продажни цени, доставените и продадени количества, реализираните обороти, разходите и генерираните печалби или загуби при продажбата на конкретни хранителни продукти – сред които марки прясно мляко, сирене и кашкавал, яйца, слънчогледово олио, брашно, хляб, кайма смес, минерална вода и други. Към анализа КЗК присъедини и данните от проверките на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, както и информацията от наблюдението на цените на хранителните стоки, предоставена от КНСБ.

До момента предвид очертаните по-горе проблеми

като най-сериозни се открояват такива в сектора на млечните продукти,

Обезпокоителни практики вдигат 100% надценката на млечните продукти

по отношение на които КЗК ще направи по-задълбочено проучване.

Особено внимание бе обърнато и на пазара на слънчогледово олио, като КЗК стартира предварително проучване след публикации за очаквано повишение на цените, свързано с прогнози за намален добив на маслодаен слънчоглед през 2025 година. Въз основа на информация от Агенция „Митници“ и Министерството на земеделието и храните, беше установено, че към момента

няма пазарни или икономически предпоставки за повишаване на цените на слънчогледовото олио

и царевицата, тъй като добивът е достатъчен за вътрешното потребление.

Поради социалната и обществена значимост на сектора на храните и с оглед гарантиране на продоволствената сигурност на страната, КЗК планира да представи междинен доклад, базиран на изводите от секторния анализ. Този доклад ще бъде основа за провеждането на обществени консултации с всички заинтересовани страни от частния и публичния сектор, с цел обсъждане на необходимите административни и/или законодателни мерки и препоръки за възстановяване и подобряване на конкурентната среда на пазара и защитата на потребителите.

