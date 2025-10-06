РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БНБ промени две наредби във връзка с въвеждането на еврото у нас

На свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (Наредба № 3 на БНБ) и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (Наредба № 16 на БНБ), съобщиха от централната банка.

Промените в Наредба № 3 на БНБ и Наредба № 16 на БНБ са свързани основно с въвеждането от 1 януари 2026 г. на еврото като официална парична единица в България, въвеждането в националното законодателство на мерки, необходими за прилагането на Регламент (ЕС) 2024/886, както и с транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2556.

Основните изменения и допълнения на Наредба № 3 на БНБ

са свързани с:

• отпадане от датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в България на съответните разпоредби на наредбата, уреждащи изпълнението на кредитни преводи и директни дебити в левове и във валута, различна от лева, доколкото техническите и бизнес изискванията за изпълнение на кредитни преводи и директни дебити в евро, включително данните, които следва да се предоставят от участващите в платежната операция страни, са уредени в Регламент (ЕС) № 260/2012;

• отмяна на разпоредбите на наредбата, уреждащи реда за уведомяване на БНБ от страна на доставчиците на платежни услуги за значими операционни или свързани със сигурността инциденти, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги, доколкото за тези инциденти следва да се прилагат изискванията на глава III от Регламент (ЕС) 2022/2554.

Основните изменения и допълнения на Наредба № 16 на БНБ

се изразяват в:

• допълване на наредбата във връзка с надзорните правомощия на БНБ съобразно Рамката на Евросистемата за надзор над електронни платежни инструменти, схеми и споразумения след въвеждането на еврото като официална парична единица в България;

• уреждане на необходимите документи и информация за участие на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани от БНБ, в платежна система с окончателност на сетълмента във връзка с изискванията на чл. 130а от Закона за платежните услуги и платежните системи и Регламент (ЕС) 2024/886;

• отпадане от датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в България на съответните разпоредби на наредбата, уреждащи сетълмента в БНБ, предвид прекратяване функционирането на оперираната от БНБ система за брутен сетълмент в реално време РИНГС;

• превалутиране на събираните от БНБ такси за издаване на лицензи, вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и издаване на разрешения, които произтичат от упражняването на платежния надзор, с цел улесняване на лицата – обект на платежен надзор, при заплащането на съответните такси след датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в България, като сумите са закръглени в полза на дължащите съответните такси лица чрез намаляване на таксите.

