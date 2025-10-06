Микропредприятията ще могат да обменят до 10 000 евро пет дни преди въвеждането на еврото

Микропредприятията в България ще имат право да обменят до 10 000 евро пет дни преди 1 януари 2026 година, когато страната преминава към еврото. Това съобщи Георги Чанев, главен директор на управление „Емисионно“ в Българската народна банка, по време на информационната кампания за въвеждането на единната европейска валута в Ловеч, предаде БНР.

По думите му, търговските банки вече са заявили необходимите количества евро, за да осигурят нормалното функциониране на бизнеса – от микропредприятия до големи компании. „Още на 1 януари в касите на всички търговци трябва да има достатъчно евро монети и банкноти, за да може да стартира нормалният оборот“, подчерта Чанев.

От 1 декември в банките и пощите ще започне продажбата на стартови комплекти с евро монети, съдържащи всички номинали с българската национална страна. Целта е гражданите да се запознаят с новите монети предварително. „Нито евро банкнотите, нито монетите от това първоначално зареждане могат да бъдат пускани в обръщение преди 1 януари“, уточни представителят на БНБ.

До 31 декември включително единствената валута в обращение остава българският лев.