РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МОН готви промени в Закона за висшето образование и в Закона за развитието на академичната общност

МОН

Министерството на образованието и науката ще предложи промени в Закона за висшето образование и в Закона за развитие на академичната общност, обяви заместник-министърът на образованието и науката Николай Витанов в Стара Загора, цитиран от кореспондент на БТА.

По думите му промените ще бъдат обсъдени в работни групи, като се очаква да бъдат качени в Портала за обществени консултации в средата на ноември. Николай Витанов допълни, че не става въпрос за революционна промяна в законите.

Една от промените касае много злободневния проблем със студентските такси, където се надяваме, че ще предложим по-правилно решение – например във всички университети в дадено професионално направление таксите да са едни и същи“, обясни той. Други обсъждани теми на състоялата се кръгла маса са били – трудовоправната защита на академичния състав, системата за финансиране на висшето образование и академичната етика.

По отношение на финансирането на университетите Витанов коментира, че във формулата, която отчита качеството на преподаването в съответното висше училище има неща, които трябва да се подобрят, като даде пример с регионалния компонент, който облагодетелства университетите в големите градове.

Във връзка с предвижданите промени ще се искат и мнения на неформални сдружения, уточни заместник-министърът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени