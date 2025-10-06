МОН готви промени в Закона за висшето образование и в Закона за развитието на академичната общност

Министерството на образованието и науката ще предложи промени в Закона за висшето образование и в Закона за развитие на академичната общност, обяви заместник-министърът на образованието и науката Николай Витанов в Стара Загора, цитиран от кореспондент на БТА.

По думите му промените ще бъдат обсъдени в работни групи, като се очаква да бъдат качени в Портала за обществени консултации в средата на ноември. Николай Витанов допълни, че не става въпрос за революционна промяна в законите.

„Една от промените касае много злободневния проблем със студентските такси, където се надяваме, че ще предложим по-правилно решение – например във всички университети в дадено професионално направление таксите да са едни и същи“, обясни той. Други обсъждани теми на състоялата се кръгла маса са били – трудовоправната защита на академичния състав, системата за финансиране на висшето образование и академичната етика.

По отношение на финансирането на университетите Витанов коментира, че във формулата, която отчита качеството на преподаването в съответното висше училище има неща, които трябва да се подобрят, като даде пример с регионалния компонент, който облагодетелства университетите в големите градове.

Във връзка с предвижданите промени ще се искат и мнения на неформални сдружения, уточни заместник-министърът.