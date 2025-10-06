ЕК: Евентуалното удържане на пари за България по ПВУ не е свързано с ареста на Благомир Коцев

Евентуалното удържане на част от парите за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) не е свързано с ареста на варненския кмет Благомир Коцев, заяви говорителят на Европейската комисия (ЕК) Мачей Берестецки.

„Тези два случая нямат нищо общо помежду си. От една страна, ние оценяваме искането за второто плащане от страна на България по Механизма за възстановяване и устойчивост. Повечето от ключовите етапи в това искане бяха оценени положително, но решихме, че този за антикорупционната комисия не е постигнат. Затова задействахме процедурата за допълнителна информация, която поискахме от България и след месец ще дадем нова оценка на ситуацията“, каза той, предаде БНР.

Преди десетина дни евродепутатите от „Обнови Европа“ изпратиха до Комисията писмо с искане тя да спре плащанията по плана за България заради ареста на Коцев.

На 3 октомври пък Комисията обяви, че предлага временно замразяване на част от плащането заради неизпълнение на ключовия етап за реформа на КПКОНПИ, заложен в плана. Берестецки отказа да назове точната сума:

„На този етап не обявяваме още сумата. Изпратихме на България писмо, в което информираме каква сума ще бъде замразена, ако този ключов етап не бъде изпълнен. Те имат един месец да изпратят забележките си. Ако след този един месец сметнем, че етапът все още не е изпълнен, това плащане ще бъде замразено с още 6 месеца. И след тези месеци ще можем да обявим сумата“, обясни той.