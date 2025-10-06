Денят по диагонал – 6 октомври 2025 г.

Курортите „Златни пясъци“ и „Слънчев бряг“ са изградени върху дюни, а реки са запечатани под бетон. В София и „Св. св. Константин и Елена“ също има строежи върху речни легла – практика, която е станала масова. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов.

Комисията за защита на потребителите представи новата версия на портала „Колко струва“ (kolkostruva.bg), която позволява на гражданите ежедневно да сравняват цените на основни продукти в различни търговски вериги. Обновената платформа осигурява подобрен достъп до актуална ценова информация от обектите в страната и е разработена съгласно Закона за въвеждане на еврото като инструмент за повишаване на пазарната прозрачност.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова се явиха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Тримата обаче не бяха разпитани. „Дойдохме тук, за да кажем истината. Тя трябва да се знае – политическите затворници трябва да бъдат освободени“, заяви Кирил Петков, като добави, че четирима души са държани в ареста от три месеца, без да бъдат викани за свидетели.

Десният популист Андрей Бабиш и неговото „Действие на недоволните граждани“ (според чешката абревиатура AНO) спечелиха парламентарните избори в Чехия през уикенда с убедителна преднина. Въпреки това пътят на милиардера към премиерския пост остава несигурен. Освен сериозните политически предизвикателства, срещу него се води и дело за корупция. Партията на Бабиш взе 35% от гласовете, изпреварвайки управляващата центристко-дясна коалиция „Заедно“ на премиера Петер Фиала, която събра едва 23 процента.

Tesla подгрява очакванията с тийзър за мистериозен нов продукт, чиято премиера е планирана за вторник, 7 октомври. Тийзърът е двусмислен, което предизвиква множество спекулации. Разбира се, понеже Tesla е автомобилен производител, повечето веднага ще предположат, че това е колело. Въпреки това, поради начина, по който е подреден обектът и липсата на гайки, има съмнения, че става дума за истинско колело.