Денят по диагонал – 6 октомври 2025 г.

Масово се строи върху реки и дюни, заяви бившият екоминистър Юлиан Попов
Курортите „Златни пясъци“ и „Слънчев бряг“ са изградени върху дюни, а реки са запечатани под бетон. В София и „Св. св. Константин и Елена“ също има строежи върху речни легла – практика, която е станала масова. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов.
КЗП пусна обновена версия на портала „колко струва“
Комисията за защита на потребителите представи новата версия на портала „Колко струва“ (kolkostruva.bg), която позволява на гражданите ежедневно да сравняват цените на основни продукти в различни търговски вериги. Обновената платформа осигурява подобрен достъп до актуална ценова информация от обектите в страната и е разработена съгласно Закона за въвеждане на еврото като инструмент за повишаване на пазарната прозрачност.
Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова се явиха доброволно пред антикорупционната комисия, но не бяха разпитани
Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова се явиха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Тримата обаче не бяха разпитани. „Дойдохме тук, за да кажем истината. Тя трябва да се знае – политическите затворници трябва да бъдат освободени“, заяви Кирил Петков, като добави, че четирима души са държани в ареста от три месеца, без да бъдат викани за свидетели.
Брюксел е в паника в очакване на геополитически завой след победата на Бабиш в Чехия
Десният популист Андрей Бабиш и неговото „Действие на недоволните граждани“ (според чешката абревиатура AНO) спечелиха парламентарните избори в Чехия през уикенда с убедителна преднина. Въпреки това пътят на милиардера към премиерския пост остава несигурен. Освен сериозните политически предизвикателства, срещу него се води и дело за корупция. Партията на Бабиш взе 35% от гласовете, изпреварвайки управляващата центристко-дясна коалиция „Заедно“ на премиера Петер Фиала, която събра едва 23 процента.
Tesla загатва за нов мистериозен нов продукт, който ще бъде предстван тази седмица
Tesla подгрява очакванията с тийзър за мистериозен нов продукт, чиято премиера е планирана за вторник, 7 октомври. Тийзърът е двусмислен, което предизвиква множество спекулации. Разбира се, понеже Tesla е автомобилен производител, повечето веднага ще предположат, че това е колело. Въпреки това, поради начина, по който е подреден обектът и липсата на гайки, има съмнения, че става дума за истинско колело.