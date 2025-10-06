Тръмп нарече избирането на Санае Такаичи за премиер на Япония „невероятна новина“

Тръмп нарече избирането на Санае Такаичи за министър-председател на Япония „невероятна новина“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави Такаичи за избирането ѝ на този пост. Публикацията беше публикувана на страницата на американския лидер в Truth Social.

„Япония току-що избра първата си жена министър-председател, високо уважавана личност с огромна мъдрост и сила. Това е невероятна новина за невероятния народ на Япония. Поздравления на всички!“, написа Доналд Тръмп в Truth Social.

На 4 октомври 64-годишната Санае Такаичи беше избрана за председател на управляващата Либерално-демократическа партия на Япония (ЛДП).

Тя ще стане министър-председател на Япония, след като бъде потвърдена от парламента. Това е първият път, когато жена заема този пост в историята на страната.

Такаичи ще замени Шигеру Ишиба, който обяви оставката си в началото на септември.

Санае Такаичи се смята за привърженик на крайнодесните възгледи. Тя е член на Nippon Kaigi, най-голямата консервативна и националистическа неправителствена организация в Япония.

Санае Такаичи, родена на 7 март 1961 година, е председател на Либерално-демократическата партия от 2025 година. Член на Камарата на представителите от 1993 до 2003 г., а от 2005 г. заема няколко министерски поста при премиерите Шиндзо Абе и Фумио Кишида.

Родена и израснала в Нара, Такаичи завършва университета в Кобе

и работи като автор, законодателен помощник и телевизионен водещ, преди да започне политическата си кариера. Избрана като независим в Камарата на представителите през 1993 г., тя се присъединява към Либерално-демократическата партия (ЛДП) през 1996 година. Протеже на Абе, Такаичи заема различни позиции по време на неговия премиерски мандат, най-вече като министър на вътрешните работи и комуникациите. Тя е кандидат на изборите за лидер на ЛДП през 2021 г., но е елиминирана преди балотажа, класирайки се на трето място.

От 2022 до 2024 г., по време на премиерския мандат на Фумио Кишида, тя е държавен министър по икономическа сигурност.

Такаичи се кандидатира за втори път за партийно ръководство през 2024 г., където печели на първия тур, но губи с малка разлика на балотажа от Шигеру Ишиба.

Тя се кандидатира отново през 2025 г. и се класира на първо място и в двата тура на гласуване, като става президент на партията и побеждава Шинджиро Коидзуми.