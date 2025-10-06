Не само САЩ, но и еврозоната зависят от редкоземните метали от Китай

Ограниченията върху износа на редкоземни метали от Китай биха могли да се окажат чувствителни не само за САЩ, но и за еврозоната, според документи на Европейската централна банка (ЕЦБ). Много европейски компании разчитат по-малко на директни доставки от Китай, отколкото на закупуване на американски продукти, произведени с китайски редкоземни метали.

Временните ограничения, наложени от Пекин по време на търговската му война с Вашингтон, вече доведоха до спирането на някои европейски автомобилни заводи. За Китай заплахата от нова пауза в доставките на редкоземни метали се превръща в лост в преговорите както със САЩ, така и с Европейския съюз.

Европейските производители биха могли да се сблъскат със сериозни проблеми,

ако Китай отново ограничи доставките на редкоземни метали, според публикувани работни документи на Европейската централна банка. Китай, както е добре известно, доминира на пазара на редкоземни метали, произвеждайки над 90% от световните доставки. Почти монополното положение, което страната постигна през 90-те години на миналия век, се дължи на комбинация от фактори, включително ранни инвестиции в индустрията и ниска цена на работната ръка. Търсенето на тези метали остава високо – те са критични в широк спектър от области, от енергетика и микроелектроника до ядрени технологии и производство на оръжия.

Според икономисти,

няколко десетки европейски компании купуват редкоземни метали от китайски доставчици,

включително производителя на самолети Airbus и химическата компания BASF. Около една четвърт от всички европейски компании, включително автомобилните производители Volkswagen и Renault, разчитат на продукти от американски компании, които използват китайски редкоземни метали в производството си. Съединените щати внасят 80% от тези метали от Китай, докато останалите 20% идват от Япония, Малайзия и други страни, които също използват междинни продукти, като концентрати, произведени в Китай.

Рискове от непряка зависимост от китайските редкоземни метали за европейските компании са особено високи.

Поради това европейските власти не успяха да предотвратят налагането на временни ограничения върху износа им от Пекин през април. В отговор на повишаването на тарифите от Доналд Тръмп, китайските власти добавиха някои редкоземни метали към така наречения контролен списък – продукти от този списък могат да бъдат изнасяни от страната само след като износителят получи специален лиценз. В резултат на това, доставките на метали от Китай през май паднаха до петгодишно дъно, а износът се възстанови едва през втората половина на лятото, когато ограниченията бяха ефективно отменени.

Досега се предполагаше, че бариерите засягат предимно американските производители.

Предварителните оценки на ЕЦБ обаче показват, че те са чувствителни и за европейските компании: повечето от тях нямаха резерви за справяне с прекъсвания в доставките, някои производствени линии бяха временно затворени, а някои автомобилни заводи преустановиха дейност (ЕЦБ обещава да предостави количествени оценки по-късно).

Анализаторите на банката отбелязват, че прекъсванията в доставките от Китай, ако продължат, биха могли да доведат до забавяне на бизнес активността в определени сектори на европейската икономика и други сериозни последици.

Например, в условията на несигурност, зависимите европейски производители вероятно ще прехвърлят увеличените разходи върху потребителите, увеличавайки инфлационните рискове в еврозоната.

Като се има предвид, че

диверсификацията на доставките е практически невъзможна,

високата степен на зависимост на САЩ и Европа от редкоземни метали позволява на Китай да използва сигурността на износа като разменна монета за осигуряване на по-благоприятни търговски споразумения. Рискът от нови ограничения е именно причината Вашингтон в момента да е готов да преговаря за сделка с Пекин по-дълго, отколкото с всички останали търговски партньори.