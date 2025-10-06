РЕГИСТРИРАЙ СЕ
И петият за последните две години премиер на Франция подаде оставка на 6 октомври

Новият премиер на Франция Себастиан Льокорню подаде оставка на 6 октомври малко след като сформира новия си кабинет, съобщиха от офиса на президента на страната. Оттеглянето на Льокорню е неочаквано и е поредната ескалация на френската политическа криза. Премиерът – близък съратник на президента Еманюел Макрон, е петият за последните две години ръководител на френското правителство.

Съставянето на петия поред кабинет на Франция стана след седмици на консултации с политическите партии в условията на дълбоко разделение и разногласия. Министрите трябваше да проведат първото си съвещание на 6 октомври.

Политическата криза във второто по големина стопанство на еврозоната е резултат от факта, че нито една партия или група няма мнозинство в парламента. Политическата обстеновка се дестабилизира след преизбирането на Макрон на президентския пост през 2022-а и изненадващото му решение да проведе извънредни избори, задълбочило кризата.

