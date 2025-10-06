И Висшият адвокатски съвет със становище срещу Сарафов

Становище в полза на съда пусна Висшият адвокатски съвет във връзка с изострянето на ситуацията около временния главен прокурор Борислав Сарафов. Редом с напомнянето за институционалната рамка е отправен призив за надлежна промяна в ръководството на съдебната власт отстрана на парламента. Публикуваме становището с някои съкращения:

„Независимостта на органите на съдебната власт предполага всеки един от тези органи да упражнява правомощията си по начин, уреден в закона. Съдът говори със своите актове, а останалите участници в съдебните производства – прокурорите и адвокатите, чрез процесуалните изявления, които правят до съда в рамките на съдебните производства. Съдът по дефиниция постановява актове, които са в полза на едната или другата страна, защото когато правораздава съдът казва кому принадлежи правото. Несъгласието с правилността на съдебните актове и проверката за тяхната законосъобразност се осъществява единствено чрез обжалване в рамките на инстанционния контрол.

В правовата държава е недопустимо нито прокуратурата, нито адвокатурата извънпроцесуално да изразява публични позиции и становища за правилност или неправилност на конкретни съдебни актове по висящи производства, в които се правят квалификации за съда. Обобщенията, че съдът е „некомпетентен“, „зависим“ и „политизиран“, които в последните месеци се повтарят в публичното пространство – чийто институционално недопустим завършек е официална позиция на Прокуратурата на Република България (Актуално), не просто подкопават доверието в актовете на съда, а разрушават устоите на съдебната система и държавността. Правосъдието е в основата на държавността. То се осъществява от и се олицетворява със съда.

Съдебната власт, чийто основен носител е съдът, защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 от Конституцията), а адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси (чл. 134, ал. 1 от Конституцията). Ето защо съдебната власт и адвокатурата носят огромна и обща отговорност пред обществото за това, правосъдието да е справедливо и еднакво за всички и да се осъществява от независим и безпристрастен съд.

Висшият адвокатски съвет счита, че правните спорове трябва да се решават единствено в съда. Различните правни разбирания за прилагането на закона и междуинституционалните конфликти в съдебната система следва да бъдат разрешавани вътре в съдебната система по начин, който опазва авторитета и достойнството но съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава:

Настоящият състав на Висшия съдебен съвет да разреши незабавно въпроса с Изпълняващия функциите главен прокурор и председател на Върховен административен съд, защото всяко забавяне води до възникване на ситуации като обсъжданите през изминалата седмица, допълнително допринася за уронване престижа на съдебната власт и което е най-важно – поставя в несигурност правата на всички граждани, засегнати от актове на „изпълняващи функциите“ лица.

Народното събрание да изпълни задължението си по § 17 от ПЗР на ЗИДЗСВл (ДВ, бр. 6/2025 г.) за иницииране на процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, срокът за което изтече на 21.07.2025 г.;

Всички парламентарно представени политически партии, при участието си в процесите по конституиране на нов Висш съдебен съвет, да номинират и подкрепят лица, които имат професионални и морални качества да отстояват независимостта на съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава всички заинтересовани от и ангажирани с тези процеси лица и институции за разумен, професионален и деполитизиран дебат по темите, касаещи правосъдието, независимостта на съда и съдебната власт. Защото няма нищо по-вредно за независимостта на съда и правосъдието от опити за политически и/или конюнктурни вмешателства. Висшият адвокатски съвет за пореден път заявява своята готовност да съдейства за възстановяване на междуинституционалния диалог и връщането му в полето на професионалната дискусия.