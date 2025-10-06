Нобеловата награда за медицина отива при трима имунолози

Те положиха „основата на нови методи за лечение“ – с тези думи бяха обявени новите носители на Нобеловата награда за медицина – Мери Брунков и Фред Рамсдел от САЩ и Шимон Сакагучи от Япония. Те са отличени заради откритията си в сферата на периферната имунна толерантност, уточняват от Каролинския институт в Стокхолм.

Благодарение на откритията им ще бъдат развити няколко нови метода на лечение на рак и автоимунни заболявания, добави Мари Варен-Херлениус от Каролинския институт.

Основата на откритията е поставена от японския учен Шимон Сакагучи, който в средата на 90-те години идентифицира неизвестна до онзи момент група имунни клетки – регулаторни Т-клетки – които регулират отговора на имунната система и по този начин предотвратяват автоимунни реакции. Няколко години по-късно Брунков и Рамсдел откриват, че специфична мутация в гена Foxp3 предразполага мишките към автоимунни заболявания.

Малко след това Сакагучи открива, че въпросният ген е отговорен за регулаторните Т-клетки.

„Сега разбираме по-добре как работи имунната система и защо не всеки развива тежко автоимунно заболяване“, добави Оле Кемпе, председател на Нобеловия комитет.

Кои са отличените

Мери Брунков е родена през 1961 година. Тя получава докторска степен от Принстънския университет в САЩ и работи в Института по системна биология в Сиатъл.

Фред Рамсдел е на 64 години. Той е защитил докторска степен от Калифорнийския университет в Лос Анджелис. Той е научен сътрудник в Sonoma Biotherapeutics в Сан Франциско по информация на германския tagesschau.dе.

Шимон Сакагучи е на 74 години. Защитава докторска степен в Киото през 1983 година. Той е професор в университета в Осака.

От Каролинския институт в Стокхолм не са успели да се свържат по телефона с Брунков и Рамсдел, за да им съобщят новината. Имали са успех само с японския учен Шимон Сакагучи, когото при позвъняването открили в лабораторията му. Той признал, че за него отличието е фантастична чест и той се чувства невероятно благодарен и трогнат.

От германския tagesschau.de припомнят, че първата Нобелова награда за медицина отива при техния съгражданин бактериолога Емил Адолф фон Беринг за откритието му, свързано с лечението на дифтерия.

Очаква се във вторник и сряда да бъдат обявени носителите на Нобелови награди за физика и за химия, след това – на литература и за мир. Обявяването на отличените ще завърши следващия понеделник – 13 октомври с Нобеловата награда за икономика, спонсорирана от Шведската централна банка. Официалната церемония по награждаването ще на 10 декември, когато традиционно се отбелязва годишнина от смъртта на основателя на наградата – Алфред Нобел (1833-1896).