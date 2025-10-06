РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Броени дни до концерт на японско трио с барабани тайко в Народния театър

Народен театър

Тази сряда, 8 октомври, на голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“ българската публика ще има възможност да стане свидетел на зрелищен концерт на японски барабани тайко, в изпълнение на триото HA•YA•TO – братята Кейта, Риота и Юта Каназаши.

Концертът е сред основните акценти на програмата на 36-ите Дни на японската култура в България и е организиран от Посолството на Япония в Република България, със съдействието на Народния театър.

Групата HA•YA•TO е основана през 2001 г., като развива нов сценично-музикален жанр кобугеки, който комбинира барабани, театър и танц. В изпълненията си триото се стреми да постигне „Wa“ („хармония“ на японски) в тайко, като създава уникален „звук на Wa“.

Историята на традиционния за Япония барабан тайко е на повече от 10 000 години. През вековете барабаните тайко са изпълнявали различни функции – от средство за молитва и предаване на информация, през инструмент, използван в дворцовата музика гагаку, до команден сигнал за повдигане на бойния дух.

