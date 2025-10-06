Прокуратурата в Монтана даде на съд ало измамник

Районната прокуратура в Монтана предаде на съд 25-годишния В. М., обвинен в ало измама, целяща имотна облага, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Ако съдът го признае за виновен, В. М. ще получи ефективна присъда от 1 до 6 години.

Случаят е от февруари 2024 г., когато жена с инициали С. Т. получила обаждане на домашния си телефон от непознат, който плачейки, поискал от нея пари, за да се оперира. Тя затворила телефона.

Не след дълго, жената отново получила обаждане, при което лицето се представило за началник на криминална полиция. Той ѝ обяснил, че преследват група за измами спрямо възрастни хора и я попитал с колко пари разполага. Тя му отговорила, че има 24 000 лева в банка и 1800 налични,

заедно със златни накити.

Непознатият ѝ наредил да сложи наличните пари и накитите в плик и да ги хвърли навън. Тя изпълнила фалшивите нареждания, след което нови телефонни обаждания не последвали.

По-късно, осъзнавайки грешката си, жената съобщила в полицията. Измамникът бил заловен на ГКПП Русе, като при проверката у него били открити паричната сума и златните накити на възрастната жена, която била разпитана и си разпознала вещите. Предстои съдът да насрочи заседание по делото.