Брюксел е в паника в очакване на геополитически завой след победата на Бабиш в Чехия

Десният популист Андрей Бабиш и неговото „Действие на недоволните граждани“ (според чешката абревиатура AНO) спечелиха парламентарните избори в Чехия през уикенда с убедителна преднина. Въпреки това пътят на милиардера към премиерския пост остава несигурен. Освен сериозните политически предизвикателства, срещу него се води и дело за корупция.

Партията на Бабиш взе 35% от гласовете, изпреварвайки управляващата центристко-дясна коалиция „Заедно“ на премиера Петер Фиала, която събра едва 23 процента. Въпреки този триумф, AНO не успява да осигури мнозинство в 200-местната долна камара на парламента, което налага трудни коалиционни преговори.

Всички основни политически сили в страната вече заявиха, че няма да си сътрудничат с Бабиш. А той обяви, че ще търси вариант за еднопартийно правителство на малцинството с подкрепата на крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ и на популисткото движение Motoristé sobě.

Анализатори смятат, че преговорите няма да бъдат нито лесни, нито бързи. Формирането на правителство може да отнеме месеци. Освен това президентът Петер Павел ще има ключова роля в процеса. Той обяви, че няма да назначава министри, които се противопоставят на членството на Чехия в ЕС или НАТО и дори обмисля да блокира кандидатурата на Бабиш за министър-председател. Причината е потенциален конфликт на интереси, свързан с бизнес империята му „Агроферт“.

В момента срещу Бабиш се води дело за злоупотреба с европейски средства в размер на 2 милиона евро, свързани с проекта „Щъркелово гнездо“. Според обвинението, този проектът е бил умишлено отделен от „Агроферт“, за да се квалифицира като предложение на малко предприятие и да получи субсидии от Брюксел.

Ако съдът постанови, че има основания за престъпление, чешкият парламент може да снемане депутатския имунитет на Бабиш. Той уверява, че ще „реши проблема“, но досега не е предложил конкретни мерки.

Най-голямото опасение на президента Павел и Брюксел е възможността за съставянето на евроскептично правителство в Прага, което да се включи в хора на Унгария и Словакия и да проваля общите решения на блока. Малко успокоение е фактът, че радикалната коалиция „Достатъчно!“, която настоява за напускане на ЕС и НАТО и за сближаване с Русия, не успя да премине 5-процентната бариера и няма как да се коалира с партията на Бабиш.

Демократичната общност в страната вече разбра, че от 71-годишния Бабиш, който е милиардер и бивш премиер (2017–2021), няма отърваване. Той е в политиката от 15 години и се представя като борец срещу системата и корумпираните политици, макар че самият той е заподозрян в корупция.

В речите си редовно критикува елита, твърдейки, че „ще управлява държавата като фирма“ и ще върне властта на обикновените хора.

Парадоксът обаче е, че самият Бабиш е продукт на елита. Роден в Словакия, израснал в семейство от комунистическата номенклатура, той е работил в държавната външна търговия, живял е в Швейцария и Франция, и е натрупал богатство в агробизнеса и медиите.

Бабиш е сред основателите на популистката крайнодясна група в Европейския парламент „Патриоти за Европа“, заедно с унгарската партия „Фидес“, френската „Национален сбор“ на Марин льо Пен, испанската „Вокс“ и австрийската Партия на свободата. Макар словашката „Смер“ на Роберт Фицо да не е част от алианса, Бабиш изразява открита подкрепа към нея.

Тези формации печелят популярност не само в Централна Европа, но и в западни столици, с антиекологична и антимигрантска риторика, както и с твърдения, че помощта за Украйна изяжда парите на данъкоплатците. Бабиш например заложи по време на кампанията си на лозунги като „Чехия – срещу зеленото безумие“. Освен това настояваше за намаляване на помощта за Украйна и за приоритет на „националните интереси“. Той открито критикува инициативата на Прага за доставка на боеприпаси за Киев и заяви, че НАТО трябва да поеме отговорността за подкрепата.

Чешките политолози признават, че АНО не е открито проруска партия, но е „по-благосклонна към Москва и по-резервирана към Киев“. Според тях, въпреки популизма си, Бабиш не е „новият Орбан“ и не би се конфронтирал толкова директно с Брюксел, колкото унгарският премиер.

Самият Бабиш категорично отрича сравненията с Орбан: „Ние сме проевропейци и про-НАТО, разбира се. Искаме да говорим за Европа, за цените на енергията и миграцията“, каза той след изборите.

Причината за успеха на чешката популистка партия е ясен. Бабиш се възползва от разочарованието на избирателите от реакцията на сегашния кабинет на кризата с разходите за живот. Милиардерът обеща, че ще сложи край на политиките, които правят чехите по-бедни, и ще насърчи мястото на страната в Европа, като се съсредоточи върху транзакционната политика, а не върху ценностите, възприемани от Брюксел.

Дали Бабиш ще се върне като премиер или ще се превърне в символ на новата европейска опозиция срещу Брюксел – това предстои да разберем.