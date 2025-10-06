Радев връчи наградите „Джон Атанасов“ за млади български изследователи в областта на компютърните науки

Церемонията се проведе в Гербовата зала на президентството

Наградите се връчват на ученици и техните преподаватели, на проект с висок обществен интерес, както и на вдъхновители и създатели на таланти

Президентът Румен Радев връчи отличия на 12 лауреати на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година.

Церемонията се провежда за 23-а поредна година.

Отличията, които са в няколко категории, получават заслужили български ученици – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни млади визионери, разработили проекти с висок обществен принос, и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.

Насърчаването на таланта и на знанието е най-добрата инвестиция в бъдещето, посочи в словото си Радев:

„Авторитетът на нашата страна в сферата на компютърните науки и информатиката се гради в продължение на десетилетия именно с посветеността на няколко поколения прекрасни учени, ръководители, млади хора, които дават облика на страната ни в тази толкова важна сфера за прогреса на човечеството.

И днешните постижения, които ще отличим, са доказателство, че България ще развива устойчиво своите традиции в областта на върховите технологии, на научните изследвания и интелигентните решения за бъдещето“, изтъкна президентът.

Наградата „Джон Атанасов“ в категорията „Проект с висок обществен принос“ спечели Георги Николов. Той е инициирал проект, интегриращ дигитална търговия, дигитална реалност и изкуствен интелект в услуга в сектор „Земеделие“. Проектът се разработва от мултидисциплинарен екип от Югозападен университет „Св. Неофит Рилски“.

Наградата „Джон Атанасов“ в категорията „Проект с висок обществен принос“ спечели Ивайло Хубенов. Той е създал дигитална платформа с над 3600 потребители, съчетаваща кариерно консултиране за студенти и достъп до възможности за първа заетост.

Сертификати в категорията „Вдъхновител и създател на талант“ взеха Йоан Сламбашев и Мелания Бербатова. Двамата се реализират в България и извършват задълбочени изследвания в областта на изкуствения интелект и машинното обучение. Тяхна заслуга е отличното представяне с три бронзови медала на Международната олимпиада по изкуствен интелект.

Грамота за „Вдъхновител и създател на таланти“ получи Павел Петров, учител по информатика от Плевен. Той работи в школата по информатика към Център за работа с деца – Плевен. Досега е обучил напълно поне 200 ученици.

Държавният глава връчи грамоти в категорията „Ученици и техните преподаватели“ на Дарий Спасов – ученик от 12 клас в Технологично училище „Електронни системи“ – София с проект в областта на оптимизацията на квантов алгоритми;

Марио Петков, ученик от 12 клас в Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – Плевен, с проект в областта на здравните услуги;

Симона Христова, спечелила два златни медала от Европейската олимпиада по информатика за момичета.

Грамоти получиха още Борис Михов със сребърен медал от Международната олимпиада по математика, завършил СМГ „Паисий Хилендарски“ – София, сега следва в Университета в Оксфорд – Лондон;

Андрей Стефанов, ученик в 10 клас в Първа част на Математическа гимназия в София, завоювал сребърен медал от Международната олимпиада по математика, а преди дни и златен медал с абсолютно първо място на Балканската олимпиада по информатика;

Александър Гатев, носител на златен медал от Международната олимпиада по информатика и завършил СМГ – София, сега следва в университета Оксфорд;

Веселин Маркович, спечелил златен медал от Международната олимпиада по информатика, завършил Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, а сега следва в Швейцария. Преподавателите с най-голям принос към успехите му са Юлия Димитрова от МГЕ-Варна и Илиян Йорданов, ръководител на Националния отбор по информатика.

Илиян Йорданов посочи, че Веселин Маркович, Александър Гатев и Борис Михов не са на награждаването, защото се обучават в чужбина, но са заявили, че след като завършат, ще се върнат в България, за да предадат знанията си.