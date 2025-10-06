Борисов пред Бареков: Не съм лобирал за Пеевски пред Тръмп – младши

В нагласено пред дома му в Банкя интервю за яростно нападащия го уж журналист Николай Бареков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов полуотрича да е лобирал за смекчаване на санкциите по закона „Магнитски“ спрямо Делян Пеевски. Спешната им реакцията цели явно да заглуши шума от публикацията в The Wall Street Journal, в която се твърди, че Борисов предложил чудовищна цена, за да обслужи „свои приближени“ – като вкара американците в „Балкански поток“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Пред Бареков Борисов уверява, че не е предлагал никаква оферта, като изрично попитал дали президентският син е оторизиран от баща си „да говорим по други теми“. Отговорът бил: „Не“. Името на Делян Пеевски не било дори споменавано, понеже нямало „контекст, в който да го спомена“. Но пък се похвалил на Тръмп – младши, че „ето това сме направили, вече работи и дава по 900 милиона на година печалба“.

„Не съществува тема „Лукойл“. Това е собственост на официална компания. Те не решат ли да продават – никой не може да им каже да продават. Нищо не е произлязло, мина половин година, една година. Поканиха ме, отидохме видяхме се. Не съм участвал във форумите. „Балкански поток“ е проект одобрен от европейската комисия. В следващите дни като мине съветът на енергийните министри ще вземат решение. В рамките на 2-3 години това ще приключи с русия газ. Тогава тази най-голяма на балканския полуостров инсталация трябва да остане под земята или да се направи да работи. Какво правят турците, какво парви Европа? Договарят за по15 години за втечнен американски газ. Ние трябва да намерим инвеститори, за да можем да газоснабяваме Европа“, коментира Борисов.