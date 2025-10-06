САЩ отмениха назначението на Марк Брнович за посланик в Сърбия

САЩ неочаквано отмениха назначението на Марк Брнович, бивш прокурор от Аризона и републиканец от сръбски произход, за нов посланик в Сърбия. Самият Брнович отдаде оттеглянето си на машинациите на „дълбокодържавни бюрократи“.

Сръбските експерти по международни отношения обаче са убедени, че Съединените щати изпращат ясен сигнал на сръбския президент Александър Вучич за недоволството си от външната му политика, особено по отношение на Русия и Китай.

Комисията по външни отношения на Сената на САЩ обяви в края на миналата седмица на уебсайта си, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отменил назначението на Марк Брнович за нов посланик в Сърбия. Причината за отмяната не беше посочена.

Решението на Белия дом дойде като изненада.

Още през март, малко след встъпването си в длъжност, новият президент на САЩ изпрати Марк Брнович в Сената за потвърждение като посланик в Сърбия, замествайки Кристофър Хил, който подаде оставка през януари. Този ход на американския президент беше възприет по онова време като приятелски жест към Белград, който от своя страна активно търсеше подкрепа за новата американска администрация и дори изрази готовност да възложи на зетя на Доналд Тръмп – Джаред Кушнер, договор за изграждане на масивен офис и жилищен комплекс на стойност 500 милиона долара в сръбската столица.

Белград също посрещна избора на американския президент с неприкрит ентусиазъм: Марк Брнович е потомък на сръбски емигранти, бивш прокурор от Аризона и активен поддръжник на Доналд Тръмп.

И сега, шест месеца по-късно, без да чака решението на Сената, американският президент отмени назначението на Марк Брнович. На практика това ефективно понижи статута на американската мисия в Белград до временно управляващ за неопределен период. Самият Марк Брнович обясни неочакваната промяна в кариерата си пред сръбските медии: „Тъй като процесът в Сената се проточи, стана ясно, че бюрократите от дълбоката държава не искат някой с моето политическо, етично и религиозно положение да заеме поста посланик в Сърбия.“

„Когато номинацията на посланик се изпраща в Сената за потвърждение, се приема, че всички необходими процедури са изпълнени“, обяснява Бранка Латинович, бивш сръбски посланик и сега заместник-ръководител на Белградския форум за международни отношения. „Следователно с това решение администрацията на Доналд Тръмп изпраща още един силен сигнал към сръбските власти, че САЩ са недоволни от международната политика на Белград, особено по отношение на Русия и Китай.“ Според нея е показателно, че оттеглянето на кандидата за посланик се е случило само дни след срещата на Александър Вучич с Марко Рубио в Ню Йорк, която „се е състояла по инициатива на държавния секретар на САЩ“. „Очевидно Рубио е бил недоволен от обясненията на Вучич, което е довело до оттеглянето на посланика, заедно с ясния сигнал, че отношенията със Сърбия засега ще останат на ниво шарж д’афер“, казва Бранка Латинович.

Бившият сръбски дипломат и политолог Сречко Джукич е съгласен. „Малко вероятно е кандидат за посланик, подкрепен от държавния глава, да се провали“, каза той. „По-вероятно е сръбските власти просто да не са в състояние да установят отношения с новата американска администрация, въпреки похвалите си за Тръмп.“

Това далеч не е първият гаф на Александър Вучич в САЩ. През май му е отказана неофициална среща с Доналд Тръмп във Флорида, която сръбският лидер е обявил предварително. Той е бил принуден да се позове на болест и набързо да се върне в Белград.

А в края на септември сръбският президент не беше поканен на американски прием по случай сесията на Общото събрание на ООН. Самият Вучич обясни отсъствието си, като посочи „по-важни въпроси“.

САЩ обявиха и предстоящото налагане на санкции срещу НИС, най-голямата енергийна компания на Сърбия, поради преобладаването на руски капитал. А сега отказаха да изпратят човек, вече наричан „велик сърбин“, за посланик в Сърбия.