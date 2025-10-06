РЕГИСТРИРАЙ СЕ
46-годишното уиски Port Ellen Prism очаква цена от 150 хил. лири на благотворителен търг

Kомпанията за алкохолни напитки Diageo представя уискито Port Ellen Prism, което е бутилирано специално за третия благотворителен търг Distillers One of One. Дестилирана през 1978 г. и зряла 46 години, това е най-старата бутилка Single Malt Scotch Whisky, пусната директно от дестилерията Port Ellen. Уискито първоначално е отлежавало в бъчви тип „хогсхед“, след което е прехвърлено за над десет години в американски дъбови бъчви. То е бутилирано с естествен цвят и алкохолно съдържание 57,8 процента.

Вкус и аромат

Уискито Port Ellen Prism впечатлява с комбинация от сладки плодове и леко пикантни нотки на звезден анасон, карамфил и индийско орехче, балансирани с кедров карамел и ванилови шушулки. Морският бриз и деликатният дим се смесват с водорасли, кремък и минерални нюанси, докато лек морски спрей и зрели горски плодове допълват изживяването.

Презентация и дизайн

Port Ellen Prism се предлага в 1,5-литров персонализиран стъклен декантер, обграден от стъклена скулптура на художника Wilfried Grootens, която визуално представя димния характер на уискито. Множество отделни стъклени листа образуват триизмерно изображение, което се променя при движение – символ на дима в сърцето на Port Ellen.

Съдържание на лота

  • 1,5-литров декантер,
  • 10 cL дегустационен образец,
  • Покана за ексклузивно посещение на дестилерията за победителя и до три гости, включително персонализирано „Atlas of Smoke“ преживяване.
Очакваната стойност на лота е между 150 000 и 300 000 паунда.

Благотворителният търг Distillers One of One 2025 ще се проведе на 10 октомври 2025 година.

