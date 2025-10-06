Тръмп разпореди изпращането на 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в щата Орегон. Решението предизвика напрежение между Белия дом и местните власти, след като губернаторите на двата щата – Орегон и Калифорния, и двете управлявани от демократи, внесоха съвместен иск във федерален съд за блокиране на заповедта.

По информация на „Ройтерс“, Тръмп е предприел тази стъпка, след като федералният съд временно спря предишно разполагане на войници от Орегон в Портланд, където те трябваше да подпомагат имиграционните служби. Новата заповед предвижда същите функции, но с подразделения от Националната гвардия на Калифорния.

Федералният съдия Карин Имъргат, която по-рано блокира първата заповед, временно спря и новата мярка, докато тя бъде разгледана по съдебен ред. Местните власти определиха действията на Тръмп като политически мотивирани и част от стратегията му да разполага федерални сили в градове, управлявани от демократи.