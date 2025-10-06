РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата разследва рали инцидента във Варна

Окръжната прокуратура във Варна започна разследване на тежкия рали инцидент от неделя, при който един зрител загина, а 27-годишна жена е в критично състояние.

Един загинал и осем ранени при инцидент на автосъстезание във Варна

Инцидентът е станал в първата минута след старта, когато автомобилът на състезателя Нейко Нейков излязъл от пътя на завой, преминал през мантинелата и ударил хора, намиращи се зад нея. Според организаторите зрителите са били в забранена зона, въпреки поставените предупредителни ленти и табели. „Има грешка на пилота, но това е състезание, подобно нещо може да се случи. Публиката беше в зона, в която не трябваше да има хора“, заяви пред NOVA спортният директор на надпреварата Слави Славов.

Полевият тест за алкохол на Нейков е отрицателен, но пробата за наркотици е показала наличие на амфетамин. Състезателят е задържан за 24 часа, а резултатите от кръвната проба ще потвърдят или отхвърлят показанията на полевия тест. Организаторите уверяват, че всички мерки за безопасност са били спазени – трасето е било проверено, участниците са преминали медицински прегледи, а маршалите са инструктирани. „Всички мерки по изискванията бяха предприети“, заяви Деян Драганов от Съюза на българските автомобилисти.

