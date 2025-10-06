РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Учени от Софийския университет и БАН картографират „Елените“ след водното бедствие

Четвърти ден след водното бедствие в курортното селище „Елените“ екип на Софийския университет и Българската академия на науките пристигна на място с високотехнологична апаратура, за да заснеме и картографира района. Целта е следите от бедствието да бъдат съхранени, преди разчистването на улиците и хотелите да заличи данните за причините и мащаба на наводнението.

С помощта на дрон и въздушна лазерна алтиметрия учените изграждат триизмерен модел на терена, който ще позволи прецизен анализ на причините за стихията и възможните грешки при застрояването. „Особен интерес за нас представляват малките водосбори, при които вълната се вдига изключително бързо. Имаме научна цел, но и желание да помогнем на държавата – ако поиска нашите данни, ще ги предоставим“, обясни пред NOVA доц. д-р Стелиян Димитров от Националния учебен център „Геопространствени изследвания и технологии“ към Софийския университет. Ученият коментира, че на място е установено незаконно сметище във високата част на долината, както и недостатъчно голяма тръба за оттичане на водата – комбинация, която вероятно е допринесла за разрушителната вълна.

От днес властите ограничиха достъпа до комплекса. Полицията изгради контролно-пропускателни пунктове, за да осигури ред и да предпази имуществото на евакуираните от мародерства. Двама души вече са задържани за обири в осем жилища. Откраднати са пари и техника, а прокуратурата ще поиска постоянния им арест.

Пожарната и екипи на гражданска защита продължават разчистването на терена. По разпореждане на премиера Росен Желязков всички министерства трябва до вторник да докладват готовността си за действие при бедствия. Обсъжда се и допълнителна финансова помощ за пострадалите – освен обезщетението от 1914 лева и помощта за унищожени електроуреди, се разглежда вариант за още 3000 лева на домакинство.

Според данни на Националния институт за метеорология и хидрология в района на „Елените“ са паднали между 85 и 121 литра дъжд на квадратен метър – значително по-малко от 250-те литра, отчетени в близкото село Кости, но достатъчно, за да предизвикат унищожителен прилив.

