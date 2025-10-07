РЕГИСТРИРАЙ СЕ
AMD и OpenAI сключват ново партньорство за изграждане на AI инфраструктура

Производителят на чипове AMD ще доставя своите високопроизводителни процесори на OpenAI като част от ново споразумение за съвместно изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект.

Сделката дава на OpenAI право да закупи до 10% дял в AMD и включва покупка на новите графични процесори Instinct MI450, които ще излязат през 2026 година. Партньорството предвижда осигуряване на 6 гигавата изчислителна мощност за „следващото поколение“ AI системи на OpenAI.

Акциите на AMD поскъпнаха с почти 24% след новината, докато тези на Nvidia отчетоха лек спад. Според изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман, партньорството ще ускори развитието на изкуствения интелект и ще направи напредналите технологии по-достъпни.

Анализатори смятат, че ходът на OpenAI не цели директна конкуренция с Nvidia, а е по-скоро знак за нарастващата нужда от огромен изчислителен капацитет, необходим за бъдещото развитие на AI индустрията.

