Войната в Украйна и американските интереси

Представяме първата част от доклада на корпорация РАНД*, публикуван на 12 февруари 2023 г. и озаглавен „Как да бъде избегната продължителна война? Политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“ (Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict). Интерес в него предизвикват не едни или други потвърдени или опровергани от развитието на събитията преценки и прогнози, а възприетият подход, който поставя в основата на анализа отчитането на американските национални интереси.

Сблъсъкът между Украйна и Русия представлява най-значителния междудържавен военен конфликт през последните десетилетия и неговата еволюция ще има сериозни последици за САЩ. Полезно е да се оцени възможното развитие на този конфликт, отражението на алтернативните варианти на разрешаването му върху интересите на САЩ и най-вече – какво може да направи Вашингтон, за да подкрепи настъпването на тези от тях, които в най-голяма степен отговарят на американските интереси.

Някои аналитици твърдят, че конфликтът се движи към завършек, който ще донесе полза на САЩ и Украйна – към началото на декември 2022 г. Украйна има определен боен импулс и вероятно би могла да се сражава, докато не изтласка руската армия от страната. Привържениците на тази гледна точка са убедени, че рисковете от използване на ядрено оръжие от Русия и/или от война с НАТО остават управляеми. Те допускат, че след като прогонена от Украйна, „наказаната“ Русия няма да има друг избор, освен да остави съседа си на мира и дори да плати репарации за нанесените вреди.

Но изследването на минали конфликти и внимателното изучаване на хода на настоящата война дава основание да се предположи, че такъв оптимистичен сценарий е малко вероятен.

В нашия анализ ние разглеждаме различните траектории, по които може да тръгне руско-украинският конфликт, както и тяхното отражение върху интересите на САЩ. Също така, разглеждаме възможните действия на САЩ, които биха повлияли на хода на конфликта.

Тук трябва да направим едно важно уточнение: това изследване е фокусирано преди всичко върху интересите на САЩ, които често съвпадат с интересите на Украйна, но не са напълно тъждествени. Ние признаваме, че именно украинците се сражават и загиват, защитавайки страната си; украинските градове са изравнени със земята, украинската икономика е разрушена. Въпреки това, правителството на САЩ е длъжно пред своите граждани да изясни как различните варианти на развитие на конфликта ще повлияят на интересите на САЩ и да проучи как може да се повлияе на хода на конфликта с оглед отстояването на тези интереси.

Ключови фактори, определящи вариантите на развитие на конфликта

Американските политици трябва да са наясно кои конкретни аспекти на бъдещия ход на конфликта биха оказали най-съществено влияние върху интересите на САЩ. Вместо да разработваме богати описателни сценарии, ние се съсредоточаваме върху пет ключови фактора, определящи алтернативните варианти на развитие на конфликта:

Възможно използване на ядрено оръжие от Русия;

Възможна ескалация на конфликта до сблъсък между Русия и НАТО;

Размер на контролираната от Украйна собствена територия;

Продължителност на конфликта;

Форма на прекратяване на конфликта.

Възможно използване на ядрено оръжие от Русия

Въпреки че използването на ядрено оръжие от Русия в този конфликт е вероятно, ние не можем да определим степента на тази вероятност. Това, което можем определено да твърдим е, че рискът от прилагане на ядрено оръжие в украинския конфликт е много по-висок, отколкото в мирно време. Можем също така с пълно основание да твърдим, че използването на ядрено оръжие в Украйна би имало много сериозни последици за САЩ.

САЩ (както публично, така – според някои източници – и в преки контакти с Кремъл) дават да се разбере, че ще предприемат ответни мерки, ако Русия използва ядрено оръжие в Украйна. Официалните американски лица избягват точни определения на характера на възможния отговор (вместо това използват изрази като „катастрофални последици“), но един представител на НАТО заяви, че това „почти сигурно ще предизвика физическа реакция на много от съюзниците“. Въпреки че тази формулировка не обозначава пряко военен отговор, дори невоенен ответен удар, който поражда „катастрофални последици“ за Русия, може да предизвика спирала от типа „око за око“, която да доведе до война между НАТО и Русия. По този начин използването от Русия на тактическо ядрено оръжие в Украйна може да породи пряк конфликт между САЩ и Русия, който в крайна сметка да ескалира до размяна на стратегически ядрени удари.

Но дори такава ескалация да бъде избегната, използването от Русия на ядрено оръжие в Украйна би имало много сериозни последици за САЩ. Ако Русия изтръгне от противника някакви отстъпки или постигне военни успехи заради прилагането на ядрено оръжие, глобалните норми за неговото неприлагане ще бъдат отслабени и ще нарасне вероятността други страни да използват такова оръжие в бъдещи конфликти. Освен това, използването от Русия на ядрено оръжие в Украйна би имало големи и непредвидими последици за политиката на съюзниците по отношение на войната, което потенциално би могло да доведе до разрушаване на трансатлантическото единство. Смъртта и разрушенията в Украйна могат да окажат силно въздействие на обществеността в САЩ и в техните съюзници. Накратко, администрацията на Байдън има всички основания да определи предотвратяването на използването от Русия на ядрено оръжие като своя първостепенна задача.

Възможно прерастване на украинския конфликт в конфликт Русия-НАТО

ген. Марк Мили

Още от октомври 2021 г., когато за пръв път информира президента Байдън за плановете на Русия да нахлуе в Украйна, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Марк Мили е имал списък с „американските интереси и стратегически цели“ в украинската криза. Първа точка в този списък е било „Да не се допусне конвенционален военен конфликт на силите на САЩ и НАТО с Русия“. Втората точка, тясно свързана с първата, гласяла: „Да не се допусне този конфликт да излезе извън географските граници на Украйна“.

Към днешна дата Русия и Украйна остават единствените преки участници във военния конфликт. Но мащабите на косвеното участие на съюзници от НАТО във войната буквално поразяват. Подкрепата включва предоставяне на Украйна на оръжия и друга военна помощ за десетки милиарди долари, тактическо разузнаване, наблюдение и предоставяне на разузнавателни данни на частите на украинските въоръжени сили, ежемесечни инжекции от милиарди долари за пряка бюджетна помощ за Киев, болезнени икономически санкции, наложени на Русия.

Въпреки че решението на Русия да нападне някоя държава-член на НАТО в никакъв случай не е неизбежно (отчасти заради това, че може да доведе до война с целия мощен алианс), рискът нараства, докато продължава конфликтът в Украйна. В допълнение, постоянен остава рискът от непреднамерена ескалация, водеща до включване на НАТО в конфликта. Въпреки че инцидентът през ноември 2022 г., свързан с падането на украинска зенитна ракета на територията на Полша, бе овладян, той показа, че бойните действия могат неумишлено да се разпространят на територията на съседни на Украйна държави, съюзници на САЩ. Ако военният конфликт в Украйна приключи, тогава, разбира се, вероятността от пряк сблъсък между Русия и НАТО (умишлено или непреднамерено) значително ще намалее.

Ясно е защо Марк Мили е определил предотвратяването на война между Русия и НАТО като висш американски приоритет: в противен случай американската армия незабавно би била въвлечена в конфликт със страна, притежаваща най-големия ядрен арсенал в света. Да се удържи войната между Русия и НАТО под ядрения праг би било крайно сложно, особено ако се отчита отслабеното състояние на конвенционалните въоръжени сили на Русия. Някои анализатори се съмняват, че Русия ще нападне страна от НАТО, тъй като ще се окаже в състояние на война с най-мощния съюз в света. Но ако Кремъл стигне до извода, че националната сигурност на страната се намира под сериозна заплаха, той може съвсем умишлено да изостри конфликта поради липса на по-добри алтернативи.

(Следва)

Превод от английски (със съкращения): Александър Маринов

*Корпорация РАНД е американска неправителствена организация, един от най-влиятелните аналитични центрове в САЩ. Финансира се в значителна степен от федералното правителство, а също от големите оръжейни компании. Смята се, че е в тясна връзка с висшите кръгове на разузнавателната общност и въоръжените сили. .