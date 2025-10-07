Фон дер Лайен ще оцелее до следващия вот на недоверие

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се изправя пред два нови вота на недоверие тази седмица. Това се случва само три месеца, след като оцеля при първия такъв вот.

Исканията за вотовете са внесени от крайнодясната група в европарламента „Патриоти за Европа“ и крайнолевите от „Левицата“. Двете гласувания ще се проведат в четвъртък, 9 октомври.

И двата вота са обединени от обща тема – реакцията срещу търговското споразумение между ЕС и Съединените щати и неблагоприятните условия за европейските износители, които продължават да предизвикват силна критика от всички страни в европейския политически спектър.

Лидерът на „Патриоти за Европа“ Жордан Бардела обвини Фон дер Лайен, че под нейно ръководство Евросъюзът се движи към пропаст, без да се оглежда назад. Той открои „предателството“ спрямо европейските фермери и убийството на европейското автомобилостроене.

Лидерката на „Левицата“ Манон Обри пък определи Фон дер Лайен като „съучастник в геноцида в Газа“. „Вие капитулирахте пред Доналд Тръмп“, добави тя, като изтъкна, че Урсула фон дер Лайен е предала всички икономически интереси на Европа.

От друга страна Тери Райнтке от групата на „Зелените“ защити ЕК, като изтъкна, че не е желателна „институционална криза в този решаващ момент“. Въпреки някои критики към Фон дер Лайен, Райнтке смята, че ситуацията няма да се подобри, ако тя се оттегли.

Очаква се вотовете да не успеят благодарение на подкрепата на десницата, социалисти, либерали и зелени. Последователните гласувания обаче показват дълбокия политически разрив, с който Фон дер Лайен се сблъсква по време на втория си мандат.

Председателката на комисията призова по време на дебатите за вота в Европарламента блокът да остане единен, за да премине и това препятствие. „Европейският съюз не трябва да пада в капана, приготвен от руския президент Владимир Путин,“ предупреди тя, отбелязвайки, че „нашите противници не просто са готови да се възползват от всяко разделение, но и активно подстрекават тези раздори“.

Както през лятото, така и сега, Фон дер Лайен нарече всички, които я критикуват, „хора на Путин“ и повтори, че се мътят водите в сложен геополитически момент, използвайки войната в Украйна и драматичната ситуация в Газа. Председателката не допуска, че има проблем в управлението й, нито че европейските дела могат да бъдат подобрени.

В началото на юли Европейският парламент отхвърли вот на недоверие срещу Фон дер Лайен, който беше внесен от крайната десница. Тогава той беше заради европейските договори за доставка на ваксини срещу Ковид-19, наред с други доводи, като липса на прозрачност и забавяне на отговорите на въпроси от евродепутати.

Впрочем три последователни вота на недоверие срещу ръководителката на ЕК в рамките на няколко месеца е нещо невиждано в Брюксел. Главата й със сигурност не виси на косъм, защото ще получи подкрепа от своите съюзници. Но тази поредицата разклаща доверието в комисията и лично в председателката й.

Последният вот преди това беше през 2014 г. срещу Жан-Клод Юнкер и изобщо не му навреди. През 1999 г. обаче, комисията, ръководена по онова време от Жак Сантер от Люксембург, подаде оставка след публикуването на критичен доклад за афера, свързана с измама.